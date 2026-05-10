Pháp luật

Khởi tố 25 bị can trong vụ hơn 40 thanh thiếu niên hỗn chiến

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ hơn 40 thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến.

Ngày 10-5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố 25 bị can liên quan vụ hơn 40 thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự tại xã Vị Xuyên.

Những bị can này trú tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, xã Vị Xuyên và xã Minh Tân, bị khởi tố để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ tụ tập hỗn chiến xảy ra trên địa bàn xã Vị Xuyên.

Khởi tố 25 đối tượng trong vụ hơn 40 thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ hơn 40 người có liên quan. Trong 25 bị can có 7 bị can bị tạm giam, 18 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, công an còn lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với 12 trường hợp khác liên quan vụ việc.

Theo cơ quan công an, vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. Sau đó, nhiều người tụ tập để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực xã Vị Xuyên.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên thể hiện sự coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an trong người dân địa phương. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan còn lại để xử lý.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an đưa ra cảnh báo đối với gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục trẻ vị thành niên. Việc buông lỏng giám sát thời gian sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội rất dễ dẫn đến những vi phạm pháp luật đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các em.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Khi phát hiện các dấu hiệu tụ tập gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

