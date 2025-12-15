Điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người phụ nữ ở TPHCM tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15-12 trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy mang BKS: 68AB-202... lưu thông trên đường Phan Đình Giót theo hướng từ đường ĐT743 ra đường Liên huyện.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi chỉ còn cách đường Liên huyện khoảng 200 m thì người phụ nữ được cho là tránh xe ba gác đậu ngược chiều khiến nạn nhân thắng gấp, ngã ra đường.

Lúc này, xe tải chạy chiều ngược lại không kịp xử lý cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do đường xảy ra tai nạn có lượng phương tiện lưu thông nhiều nên lực lượng chức năng đã phải phong tỏa hai đầu đường, không cho ô tô di chuyển vào đường Phan Đình Giót.

Lực lượng chức năng phường An Phú cũng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để khám nghiệm hiện trường.