Thời sự

Tai nạn nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Xe container chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã va chạm với chiếc xe máy khiến người ngồi sau ngã xuống đường và bị cán tử vong

Ngày 14-12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là N.V.P (SN 1992, quê An Giang).

Trước đó, khoảng gần 21 giờ tối 13-12, hai người đàn ông chở nhau bằng xe máy, chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ An Phú đi Thủ Dầu Một.

Tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến người đàn ông tử vong - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến người đàn ông tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Khi vừa qua nút giao với đường Thủ Khoa Huân phường Thuận Giao (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì người cầm lái phát hiện có ô tô gặp sự cố đậu chắn đường nên đánh lái qua trái để tránh.

Thời điểm này, xe container biển số TPHCM chạy cùng chiều phía sau vừa đi tới nên đã va chạm với chiếc xe máy khiến người ngồi sau ngã xuống đường và bị xe container cán tử vong tại chỗ. Người cầm lái may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao và Đội CSGT Bình Triệu đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 12-11, Sở Xây dựng TPHCM đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa bàn các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa.

Cụ thể, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt) sẽ được tổ chức lưu thông theo hướng:

Làn sát dải phân cách tim đường dành cho các loại xe ô tô; làn giữa dành cho ô tô con, ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn sát vỉa hè dành cho xe máy, xe hai bánh và xe ba bánh.

Việc phân lại làn xuất phát từ nhiều vụ tai nạn thương tâm trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thời gian qua, nguyên nhân chủ yếu là do xe tải trọng lớn cán người đi xe máy.


tỉnh Bình Dương tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn tử vong tại chỗ MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN
