Đình Bắc nói gì sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE?

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là tâm điểm trong những chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Chưa có thể trạng tốt nhất vì chấn thương song trình độ và đẳng cấp của chân sút xứ Nghệ đủ khiến hàng thủ đối phương mướt mồ hôi chống đỡ.

Sau khi góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để vào bán kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc chia sẻ: "Tôi bị đau cơ háng và hầu như không thể di chuyển một cách bình thường trong buổi tập trước trận gặp UAE. Tôi chỉ có thể nhận, chuyền và dứt điểm bằng chân trái, còn sử dụng chân phải rất khó khăn".

Đình Bắc cho biết, trước khi vào thay người trong trận gặp UAE, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo cố gắng kiểm soát bóng ở phần sân đối phương để làm chậm nhịp thi đấu của đối phương và tìm kiếm cơ hội. Cách chơi này đã giúp anh ghi mở tỷ số.

U23 UAE là đội bóng sừng sỏ, mạnh về thể lực cũng như đấu pháp chiến thuật. Đội bóng Tây Á nhanh chóng gỡ hòa sau hai lần bị U23 Việt Nam vươn lên dẫn bàn. Trước sự "lì lợm" của đối thủ, Đình Bắc và đồng đội không nao núng, tự động viên nhau bình tĩnh, không đánh mất thế trận, cố gắng kiểm soát bóng, tạo khoảng trống và gây sức ép lên đối phương để tiếp tục ghi bàn.

Sau trận ra quân thắng U23 Jordan, Đình Bắc dính chấn thương cơ và phải dự bị từ lượt đấu thứ 2. Mỗi khi đội nhà gặp khó, bế tắc tấn công, chân sút của Công an Hà Nội phải xoa dầu nóng, nén đau vào sân thi đấu. "Trước màn chạm trán U23 UAE, tôi không thể di chuyển cường độ cao liên tục, vì như vậy sẽ nguy hiểm hơn cho chấn thương" - Đình Bắc nói thêm.

Góp 1 kiến tạo và 1 bàn thắng trong trận đấu với U23 UAE, Đình Bắc giúp U23 Việt Nam có lần thứ 2 trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng xóa dớp sau 6 trận toàn hòa và thua trước đội bóng Tây Á này.

"Mỗi bàn thắng có ý nghĩa khác nhau. Bàn vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời tôi khoác áo tuyển quốc gia ở sân chơi châu Á. Còn bàn trước UAE là góp chút sức lực để giúp đội nhà chiến thắng" - Bắc nói thêm.

Đình Bắc góp công ở 8 bàn thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Anh cũng đứng thứ 2 danh sách "Vua phá lưới" giải đấu với 3 bàn thắng. Ngoài ra, pha lập công trong trận thắng chủ nhà Ả Rập Saudi của Đình Bắc được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu bảng.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Kim lần này là đội thắng trong trận tứ kết giữa Uzbekistan - Trung Quốc. U23 Việt Nam sẽ có lợi thế nghỉ hồi phục nhiều hơn một ngày so đối phương ở trận bán kết.

Ban huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ sẽ hồi phục tốt, đồng thời tiến hành họp rút kinh nghiệm sau trận thắng U23 UAE. Cá nhân Đình Bắc cũng phải nỗ lực chạy đua để có thể trạng tốt nhất cho trận bán kết vào ngày 20-1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



