HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đình Bắc nói gì sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE?

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Vào sân từ băng ghế dự bị, Nguyễn Đình Bắc góp 1 kiến tạo và 1 bàn thắng giúp U23 Việt Nam thắng U23 UAE tỉ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là tâm điểm trong những chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Chưa có thể trạng tốt nhất vì chấn thương song trình độ và đẳng cấp của chân sút xứ Nghệ đủ khiến hàng thủ đối phương mướt mồ hôi chống đỡ.

Đình Bắc nói gì sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE? - Ảnh 1.

Sau khi góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để vào bán kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc chia sẻ: "Tôi bị đau cơ háng và hầu như không thể di chuyển một cách bình thường trong buổi tập trước trận gặp UAE. Tôi chỉ có thể nhận, chuyền và dứt điểm bằng chân trái, còn sử dụng chân phải rất khó khăn".

Đình Bắc cho biết, trước khi vào thay người trong trận gặp UAE, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo cố gắng kiểm soát bóng ở phần sân đối phương để làm chậm nhịp thi đấu của đối phương và tìm kiếm cơ hội. Cách chơi này đã giúp anh ghi mở tỷ số.

U23 UAE là đội bóng sừng sỏ, mạnh về thể lực cũng như đấu pháp chiến thuật. Đội bóng Tây Á nhanh chóng gỡ hòa sau hai lần bị U23 Việt Nam vươn lên dẫn bàn. Trước sự "lì lợm" của đối thủ, Đình Bắc và đồng đội không nao núng, tự động viên nhau bình tĩnh, không đánh mất thế trận, cố gắng kiểm soát bóng, tạo khoảng trống và gây sức ép lên đối phương để tiếp tục ghi bàn.

Đình Bắc nói gì sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE? - Ảnh 2.

Sau trận ra quân thắng U23 Jordan, Đình Bắc dính chấn thương cơ và phải dự bị từ lượt đấu thứ 2. Mỗi khi đội nhà gặp khó, bế tắc tấn công, chân sút của Công an Hà Nội phải xoa dầu nóng, nén đau vào sân thi đấu. "Trước màn chạm trán U23 UAE, tôi không thể di chuyển cường độ cao liên tục, vì như vậy sẽ nguy hiểm hơn cho chấn thương" - Đình Bắc nói thêm.

Góp 1 kiến tạo và 1 bàn thắng trong trận đấu với U23 UAE, Đình Bắc giúp U23 Việt Nam có lần thứ 2 trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng xóa dớp sau 6 trận toàn hòa và thua trước đội bóng Tây Á này.

"Mỗi bàn thắng có ý nghĩa khác nhau. Bàn vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời tôi khoác áo tuyển quốc gia ở sân chơi châu Á. Còn bàn trước UAE là góp chút sức lực để giúp đội nhà chiến thắng" - Bắc nói thêm.

Đình Bắc góp công ở 8 bàn thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Anh cũng đứng thứ 2 danh sách "Vua phá lưới" giải đấu với 3 bàn thắng. Ngoài ra, pha lập công trong trận thắng chủ nhà Ả Rập Saudi của Đình Bắc được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu bảng.

Đình Bắc nói gì sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE? - Ảnh 3.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Kim lần này là đội thắng trong trận tứ kết giữa Uzbekistan - Trung Quốc. U23 Việt Nam sẽ có lợi thế nghỉ hồi phục nhiều hơn một ngày so đối phương ở trận bán kết.

Ban huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ sẽ hồi phục tốt, đồng thời tiến hành họp rút kinh nghiệm sau trận thắng U23 UAE. Cá nhân Đình Bắc cũng phải nỗ lực chạy đua để có thể trạng tốt nhất cho trận bán kết vào ngày 20-1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam

HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam

(NLĐO) - Hai lần bị dẫn trước rồi gỡ hòa song U23 UAE vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 17-1.

HLV Kim Sang-sik nêu lý do U23 Việt Nam lọt vào bán kết U23 châu Á 2026

(NLĐO) - Tuyển U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi đánh bại U23 UAE để lọt vào bán kết Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 17-1.

"Nhạc trưởng" Khuất Văn Khang: U23 UAE mạnh nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng!

(NLĐO) - Đội trưởng Khuất Văn Khang đánh giá cao đẳng cấp U23 UAE song khẳng định anh và toàn đội U23 Việt Nam hướng mục tiêu tiến sâu vào Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc HLV Kim Sang-sik Giải U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo