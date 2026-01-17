HLV Kim Sang-sik nêu lý do U23 Việt Nam lọt vào bán kết U23 châu Á 2026

Trải qua 120 phút thi đấu kịch tính và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu, sự tiến bộ của các học trò, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Ông cho biết: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ đã thi đấu hết sức mình trong suốt 120 phút và giành chiến thắng xứng đáng. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân cũng như theo dõi và cổ vũ từ quê nhà”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh chiến thắng trước U23 UAE tiếp tục thể hiện trình độ đẳng cấp của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục. “Đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á" - HLV Kim nhấn mạnh.

Phân tích về diễn biến trong hiệp phụ, chiến lược gia 49 tuổi cho biết yếu tố thể lực và tinh thần đã đóng vai trò quyết định. “Trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt nhưng tôi nhận thấy thể trạng của toàn đội nhỉnh hơn đối thủ. Vì vậy, tôi chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật” - HLV trưởng U23 Việt Nam giãi bày.

Ông cũng lý giải những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt: “Tôi đưa Anh Quân vào sân từ hiệp hai để tăng cường khả năng phòng ngự biên, hạn chế các quả tạt của đối phương và cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi nhận thấy một số cầu thủ UAE, đặc biệt ở hai biên, đã xuống sức, vì vậy tôi tung vào sân những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh để tận dụng thời cơ. Điều đó đã phát huy hiệu quả”.

Theo HLV Kim Sang-sik, thành công của U23 Việt Nam là kết quả của sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ: “Chúng tôi có mặt ở vòng Bán kết giải đấu là nhờ mồ hôi, công sức và tinh thần cống hiến của toàn đội. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để đón nhận thử thách mới và vượt qua những giới hạn của chính mình”.

Hướng tới vòng bán kết, HLV Kim cho biết ban huấn luyện sẽ theo dõi, phân tích kỹ lưỡng cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc để xác định đối thủ: “Toàn đội đang có thể trạng khá tốt. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết”.





