HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Hai lần bị dẫn trước rồi gỡ hòa song U23 UAE vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 17-1.

HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Marcelo Broli

U23 UAE đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam và chuẩn bị các phương án đối phó hợp lý. Đoàn quân HLV Marcelo Broli chủ động lùi về phần sân nhà và thi đấu phòng ngự phản công trái sở trường.

Tuy khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng đội bóng Tây Á vẫn bị xuyên thủng lưới 3 bàn sau 120 phút thi đấu kịch tính trận tranh vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2026. 

Lần lượt Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc lập công cho U23 Việt Nam.

HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Không thể lọt vào bán kết giải đấu như mục tiêu đề ra song HLV Marcelo Broli của U23 UAE thừa nhận không có gì phải hối tiếc sau trận thua U23 Việt Nam.

“Chúng tôi muốn vào bán kết nhưng bất thành. Tuy nhiên, tôi tự hào khi cầu thủ đã cống hiến hết mình. Chúng tôi sẽ về nước với tâm trạng thanh thản" - HLV trưởng U23 UAE nói.

Đánh giá về trận đấu, nhà cầm quân 47 tuổi người Uruguay cho biết: “Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng tôi đã khiến U23 Việt Nam - đội bóng rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái - đã không có bất kỳ cơ hội nào từ cách chơi như vậy. Tuy nhiên, diễn biến cuối trận quá bất ngờ và khó kiểm soát".

HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Marcelo Broli khẳng định đội tuyển U23 UAE hiện tại đáng có chung tầm nhìn và đà phát triển. "Chúng tôi biết cách vượt qua khó khăn. Việc đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin ở các giải đấu sắp tới. Nói chung, bóng đá UAE phải luôn đánh giá cao các giải đấu trẻ quốc tế, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành và vươn lên. Họ cần tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm để đóng góp cho đội tuyển quốc gia" - ông Broli phân tích.

Những bàn thắng trong trận thư hùng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE

