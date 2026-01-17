Tứ kết Giải U23 châu Á 2026: Thước đo bản lĩnh của những ứng viên vô địch

Tâm điểm của vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026 trong ngày 17-1 là màn so tài giữa U23 Hàn Quốc và U23 Úc lúc 22 giờ 30 phút trên sân King Abdullah Sports City.

U23 Hàn Quốc - U23 Úc: Cặp đấu ngang tài

Hai cặp đấu U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc - U23 Úc là những trận cầu được xem như phép thử bản lĩnh thực sự của các ứng viên vô địch.

Điểm mạnh lớn nhất của U23 Hàn Quốc nằm ở lối chơi tốc độ, pressing tầm cao và khả năng phối hợp nhóm linh hoạt. Các cầu thủ trẻ xứ kim chi có nền tảng thể lực sung mãn, tư duy chiến thuật tốt. Tuy chưa thể hiện vị thế ứng viên vô địch ở vòng bảng nhưng đoàn quân của HLV Lee Min-sung cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu - từ kiểm soát thế trận cho đến chơi phản công khi cần thiết.

U23 Hàn Quốc (phải) được dự báo có thể vượt qua U23 Úc (Ảnh: THE AFC)

Ở chiều ngược lại, U23 Úc chơi bóng trực diện và không ngại va chạm. Nòng cốt lực lượng của "những chú chuột túi" là dàn cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội, đặc biệt nguy hiểm trong các pha "không chiến" và tình huống cố định. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ Úc cũng là yếu tố không thể xem thường.

Tương tự Hàn Quốc, U23 Úc cũng nhận 1 thất bại ở vòng đấu bảng song giành tấm vé vào tứ kết với vị thế đội nhất bảng D. Cuộc đối đầu giữa 2 đội được dự báo sẽ diễn ra với cường độ cao, khi U23 Hàn Quốc cố gắng áp đặt thế trận bằng pressing và tốc độ, còn U23 Úc sẵn sàng chơi chặt chẽ, chờ cơ hội từ những pha phản công hoặc bóng cố định. Bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định, bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể định đoạt số phận trận đấu.

Với sự đồng đều về lực lượng và kinh nghiệm, U23 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ tính tổ chức và sự linh hoạt chiến thuật. Tuy nhiên, nếu U23 Úc phát huy tốt thế mạnh thể lực và duy trì sự tập trung, họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan: Thủ chắc để thách thức nhà vô địch

Uzbekistan từ lâu đã được xem là một trong những thế lực ổn định nhất của bóng đá trẻ châu Á. Đội bóng Trung Á đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Uzbekistan biết cách tạo ra khác biệt bằng tốc độ, khả năng dứt điểm hiệu quả và sự lạnh lùng ở những thời khắc then chốt.

Tại đấu trường Giải U23 châu Á, Uzbekistan từng 3 lần góp mặt trong trận chung kết, 1 lần đăng quang vào năm 2018 (thắng Việt Nam của lứa Quang Hải, Công Phượng ở trận chung kết tại Thường Châu - Trung Quốc). Lần này, đoàn quân của HLV Ravshan Khaydarov cũng thể hiện vị thế ứng viên đua ngôi vô địch với chuỗi 3 trận bất bại tại vòng bảng, gồm 2 chiến thắng.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc vượt qua vòng đấu bảng một cách vất vả. Chỉ ghi 1 bàn thắng sau 3 lượt đấu, thầy trò ông Antonio Puche vào tứ kết với thành tích bất bại, gồm 2 trận hòa. Đây cũng là lần đầu Trung Quốc góp mặt ở vòng tứ kết Giải U23 châu Á nên được xem là một trong 2 hiện tượng của giải, cùng với U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc tạo ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, hàng công chưa hiệu quả khiến họ bị đánh giá thấp hơn U23 Uzbekistan trong trận tranh vé vào bán kết giải đấu kỳ này.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều cũng khiến U23 Trung Quốc gặp khó trong việc duy trì sự ổn định tâm lý, đặc biệt khi đối đầu những đối thủ mạnh. Ngược lại, U23 Uzbekistan rất "già rơ" trong các trận đấu loại trực tiếp - nơi họ biết cách kiểm soát nhịp độ và tận dụng triệt để sai lầm của đối phương.

Nếu muốn tạo nên bất ngờ trong lần tái đấu giữa đôi bên diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 17-1, U23 Trung Quốc cần phát huy tối đa khả năng phòng ngự trước các pha phản công nhanh của đối phương và cải thiện khâu tấn công, dứt điểm hiệu quả hơn. Một thế trận chặt chẽ, ưu tiên an toàn và chờ đợi thời cơ có thể là chìa khóa giúp U23 Trung Quốc nuôi hy vọng gây bất ngờ cho ứng viên vô địch từ Trung Á.

U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan không xa lạ nhau khi có 3 lần chạm trán nhau tại giải giao hữu U23 quốc tế diễn ra trong năm 2024 và 2025. Ở sân chơi diễn ra trên sân nhà, U23 Trung Quốc thể hiện trình độ đẳng cấp không thua kém U23 Uzbekistan.



