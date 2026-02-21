Nguyễn Đình Bắc: Khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nguyễn Đình Bắc: Khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế

Hoàng Tú

(NLĐO) - Trong bóng đá hiện đại, phong độ vẫn là ngôn ngữ thuyết phục nhất.

Khởi đầu xuân Bính Ngọ 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không chọn tiệc tùng hay ánh đèn sự kiện, mà chọn… xỏ giày ra sân, ghi bàn và dùng tiền thắng trận để giúp người khó khăn.

Khởi đầu năm mới rất… cầu thủ của Nguyễn Đình Bắc

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), Đình Bắc tham gia trận bóng thiện nguyện tại xã Yên Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An). Anh ghi 4 bàn giúp đội chủ nhà thắng 5-4.

Nguyễn Đình Bắc: Khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc tại giải thưởng "Nhân vật truyền Cảm hứng"

Trận đấu quyên góp được 123 triệu đồng; riêng Đình Bắc ủng hộ 60 triệu. Tính trong hơn một tháng qua, anh đã đấu giá áo đấu, tranh ảnh và ủng hộ trực tiếp tổng cộng hơn 200 triệu đồng cho bà con quê nhà.

Đó không phải hành động đánh bóng tên tuổi, mà là lựa chọn của một cầu thủ trẻ yêu thích hoạt động thiện nguyện.

Với Nguyễn Đình Bắc, phong độ quan trọng nhất

Sức hút của Đình Bắc không tự nhiên có. Cuối năm 2025, anh lọt Top 10 nhân vật có ảnh hưởng mạng xã hội do BuzzMetrics công bố, đứng thứ 5 - trên cả Sơn Tùng M-TP và Trấn Thành; chỉ xếp sau Lê Dương Bảo Lâm, Mỹ Tâm, Quang Hùng MasterD và HIEUTHUHAI.

TIN LIÊN QUAN

Riêng tháng 12-2025, anh có hơn 37.000 lượt thảo luận - phản ánh trực tiếp chuỗi màn trình diễn nổi bật cùng U23 Việt Nam: 4 bàn, 2 kiến tạo tại VCK U23 châu Á 2026, giành danh hiệu Vua phá lưới và HCĐ.

Nói ngắn gọn: đá hay thì mới nổi, và khi đã nổi, việc làm thiện nguyện chỉ khiến hình ảnh lan tỏa theo hướng tích cực hơn.

Trong một sự kiện, Trường Giang từng khuyên Đình Bắc: "Lo bóng đá đi, bớt mấy cái này lại". Thiện ý là có: nhắc cầu thủ trẻ tránh xao nhãng. Nhưng khi dư luận biến nó thành thông điệp "cầu thủ không nên xuất hiện ở không gian giải trí" - vấn đề đã bị đẩy lệch.

Bóng đá hiện đại không còn là 90 phút trên sân. Cầu thủ đồng thời là nhân vật công chúng và thương hiệu cá nhân. Trong thế giới bóng đá ngày nay, các cầu thủ đều xây dựng hình ảnh ngoài sân song song chuyên môn.

Vấn đề ở đây không phải có đi show hay không, mà là việc đó có ảnh hưởng lịch tập, thể lực và phong độ? 

Nếu lịch trình được tính toán, xuất hiện truyền thông không phải xao nhãng, mà là một phần nghề nghiệp, nhất là ở Việt Nam, nơi thu nhập cầu thủ còn khiêm tốn so với thế giới.

Ranh giới thật sự nằm ở đâu?

Ranh giới giữa sân cỏ và showbiz có thật, nhưng không nằm ở chuyện xuất hiện hay không, mà nằm ở kết quả trên sân. Khi phong độ tốt, hoạt động bên lề trở thành bình thường; khi sa sút, mọi thứ đều bị soi. Quy luật này thuộc về nghề cầu thủ, không phải riêng giới giải trí.

Nguyễn Đình Bắc: Khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Bắc khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế

Ở châu Âu, cầu thủ trẻ được đào tạo song song kỹ năng thi đấu và ứng xử truyền thông; CLB có bộ phận quản trị hình ảnh. 

Ở Việt Nam, phần lớn cầu thủ phải tự xoay xở giữa dư luận nhiều cảm xúc. Vì vậy, thay vì bảo họ bớt xuất hiện, cần giúp họ xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng vai. Làm thiện nguyện không khiến cầu thủ đá kém; đá kém mới khiến mọi thứ khác bị nghi ngờ.

Nguyễn Đình Bắc không cần trốn khỏi showbiz. Anh cần và đã chứng minh mình thuộc về đâu. Showbiz có thể là phông nền cho những việc tốt và hình ảnh tích cực. Sân cỏ mới là sân khấu chính.



Tin liên quan

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

(NLĐO) - Tạo "siêu phẩm" giúp Công an Hà Nội thắng đậm Tampines Rovers đến 4 bàn không gỡ hôm 11-2, Nguyễn Đình Bắc được truyền thông châu Á ngợi khen

Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” VCK U23 châu Á

(NLĐO) - "Siêu phẩm" của Nguyễn Đình Bắc vào lưới chủ nhà Ả Rập Saudi đang dẫn đầu danh sách “Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

(NLĐO) - Vào sân từ hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng tạo ấn tượng, ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Saudi, vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

truyền cảm hứng hoạt động thiện nguyện U23 châu Á Nguyễn Đình Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo