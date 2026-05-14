Sức khỏe

Đỉnh cao của y học hiện nay là điều trị ngay từ trong bào thai

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Điều trị cho thai nhi ngay khi còn trong bụng mẹ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn bào thai.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội nghị Sản Phụ khoa Việt – Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (OGVFAP 2026) diễn ra từ ngày 14 và 15-5. 

Hội nghị có sự tham gia của gần 3.000 đại biểu cùng 70 bài báo cáo chuyên sâu, trong đó có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu quốc tế như GS. Stella Dantas - Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ. 

Phẫu thuật nội soi tăng mạnh

Báo cáo tại hội nghị, BS Hải cho biết y học thế giới hiện nay tập trung vào ba trụ cột chẩn đoán sớm, điều trị chính xác và can thiệp ít xâm lấn. 

 "Việc tiếp cận bệnh lý không chỉ dừng ở mức hình ảnh học, mà tiến dần tới mức phân tử và di truyền, đặc biệt trong sàng lọc thai kỳ và ung thư phụ khoa. Điều này cho phép phát hiện nguy cơ ngay từ giai đoạn rất sớm, thậm chí trước khi thai nhi hình thành hoàn chỉnh" - BS Hải nhấn mạnh 

Trong 2 năm qua, Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện 14 ca can thiệp bào thai liên quan đến các bất thường van động mạch chủ và van động mạch phổi, nhằm điều trị sớm các bệnh lý có thể dẫn đến thiểu sản tim.

Trong giai đoạn 2025–2026, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận trung bình khoảng 47.000 ca phẫu thuật mỗi năm. Trong đó phẫu thuật phụ khoa hơn 17.000 ca, phẫu thuật nội soi chiếm trên 75% phẫu thuật sản khoa gần 28.000 ca. Đáng chú ý, tỉ lệ phẫu thuật nội soi tăng mạnh, phản ánh xu hướng giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm biến chứng cho người bệnh.

BS Hải cũng cho biết tỉ lệ tử vong sản khoa đã giảm xuống mức rất thấp trong các năm gần đây, đặc biệt năm 2025 ghi nhận mức thấp nhất từ trước đến nay, thể hiện nỗ lực cải thiện chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

"Nếu trước đây siêu âm chỉ mang tính "gián tiếp", thì hiện nay nội soi buồng tử cung và các công nghệ dựng hình 3D cho phép bác sĩ "nhìn thấy trực tiếp" tổn thương. Các kỹ thuật nội soi buồng tử cung giúp chẩn đoán nhanh trong vài giờ; xác định chính xác dị vật, tổn thương; hỗ trợ quyết định điều trị ngay tại chỗ. Đây cũng là tinh thần tiệm cận xu thế của FIGO, nhấn mạnh nguyên tắc "nhìn thấy – chẩn đoán – điều trị", thay vì điều trị dựa trên suy đoán gián tiếp như trước đây" - BS Hải thông tin. 

Song song đó, các hệ thống siêu âm thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ dựng bản đồ tổn thương, định vị u xơ tử cung, đánh giá mức độ nguy cơ và hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa cho từng bệnh nhân.

Sàng lọc dị tật thai từ sớm

Một bước tiến quan trọng được BS Hải nhấn mạnh là sàng lọc dị tật thai nhi ở giai đoạn sớm 11–13 tuần, thay vì phải chờ đến 20–22 tuần như trước đây. Trong năm 2025, bệnh viện đã thực hiện sàng lọc hơn 16.000 trường hợp thai bất thường, trong đó phát hiện gần 900 ca sơ sinh có nguy cơ suy giảm hoặc bất thường nghiêm trọng.

Riêng chương trình sàng lọc sớm ghi nhận hơn 1.200 ca nguy cơ cao, với tỷ lệ bất thường khoảng 20%, bao gồm các dị tật tim, hệ thần kinh và các bất thường hình thái khác.

BS Hải cho rằng việc phát hiện sớm giúp mở ra nhiều lựa chọn can thiệp hoặc xử trí phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh lý bẩm sinh. Một trong những nội dung đáng chú ý là can thiệp tim bào thai, lĩnh vực được đánh giá có độ phức tạp rất cao.

Trong 2 năm qua, Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện 14 ca can thiệp bào thai liên quan đến các bất thường van động mạch chủ và van động mạch phổi, nhằm điều trị sớm các bệnh lý có thể dẫn đến thiểu sản tim.

"Định hướng trọng tâm là tiếp tục phát triển y học chính xác với chẩn đoán sớm và can thiệp tối thiểu, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa và hợp tác quốc tế, đổi mới đào tạo nhằm bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tiệm cận thế giới" - BS Hải bày tỏ. 

Bé trai chào đời khỏe mạnh sau hành trình can thiệp tim bào thai phức tạp

Bé trai chào đời khỏe mạnh sau hành trình can thiệp tim bào thai phức tạp

(NLĐO) - Khi thai được 24 tuần tuổi, trong lần khám thai định kỳ, các bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu tim bẩm sinh phức tạp

