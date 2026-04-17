Định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững

Hiệp hội doanh nghiệp xanh TPHCM (HGBA) vừa tổ chức kỷ niệm một năm thành lập với tầm nhìn chiến lược.

Lễ kỷ niệm một năm thành lập HGBA còn là sự kiện diễn đàn tri thức cấp cao, quy tụ các chuyên gia hàng đầu và lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia để cùng thảo luận về lộ trình dịch chuyển xanh và thực thi quản trị bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trọng tâm của sự kiện là phiên tọa đàm bàn tròn CEO với chủ đề "Chuyển đổi xanh không biên giới", được dẫn dắt bởi ThS Vũ Linh Quang - Giám đốc điều hành ARDOR Green - cùng nhiều diễn giả là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài.

Các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TPHCM

Phiên thảo luận đã cung cấp những góc nhìn chuyên sâu về việc nhận diện rào cản xanh tại các thị trường khó tính như EU, Mỹ và giải pháp để nông sản, hàng hóa Việt Nam đạt được "giấy thông hành" toàn cầu thông qua bộ tiêu chuẩn đo lường các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Các chuyên gia khẳng định ESG không phải là chi phí mà là cơ hội để doanh nghiệp đi xa hơn nhờ minh bạch dữ liệu và quản trị rủi ro tốt.

Tiếp nối mạch tri thức về quản trị bền vững, diễn đàn cũng ghi nhận những chia sẻ thực tiễn từ Phúc Sinh Group, mang đến bài học kinh nghiệm về lộ trình 3 bước tinh gọn: Kiểm kê phát thải, chuẩn hóa vùng trồng và minh bạch dữ liệu.

Chia sẻ của Phúc Sinh Group đã chứng minh việc thực hiện ESG bài bản giúp doanh nghiệp nông nghiệp tăng trưởng sản lượng lên tới 20%, tạo ra giá trị dài hạn thay vì chỉ dừng lại ở hình thức.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch HGBA, khẳng định vai trò của hiệp hội trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hội viên tiếp cận lộ trình kinh tế xanh quốc gia. Cột mốc một năm là bước đệm để HGBA cùng cộng đồng doanh nghiệp hội viên hiện thực hóa những chiến lược hành động quyết liệt hơn, hướng tới mục tiêu chung Net Zero 2050.