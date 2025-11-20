HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đình Khang hoang mang và bất lực khi hay tin từ quê nhà

Thùy Trang

(NLĐO) - Tú trong "Mưa đỏ", diễn viên Đình Khang, đang rơi vào tình trạng hoang mang và có chút bất lực với thực tại.

Đình Khang xứng đáng với sự tôn trọng của khán giả

Đình Khang hoang mang và bất lực - Ảnh 1.

Vai Tú của Đình Khang trong Mưa đỏ được yêu mến không thua kém các diễn viên chính

Đình Khang để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Tú trong phim "Mưa đỏ". Ngoài đời, Đình Khang cũng được yêu mến bởi sự hòa nhã, thông minh và thân thiện. Khang luôn khiến người đối diện thấy "ấm lòng" bởi nụ cười thân thiện của mình.

Nhưng những ngày gần đây, Khang không thể cười nổi. Dù vẫn giữ tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp với việc tham dự các sự kiện theo lịch đúng giờ nhưng Đình Khang chia sẻ anh có chút phân tâm vì đang rất lo lắng.

Miền Trung đang đối mặt với tình hình bão lũ và nhà của Đình Khang ở quê Quy Nhơn đang bị ngập nặng. Nước lên tới mái nhà. Điều đáng lo ngại nhất là ba, mẹ Đình Khang đều đã lớn tuổi và chỉ có hai ông bà ở quê.

Anh trai Đình Khang đang làm việc ở Đà Nẵng còn Khang thời gian gần đây bận rộn với lịch trình từ đóng phim đến quảng cáo. Hai ngày liên tiếp, nước ngập tới mái nhà, không có điện nên nam diễn viên hoàn toàn mất liên lạc với ba, mẹ. Điều đó khiến anh như đứng trên đống lửa. Vì vậy, dù rất kiệm lời và không thể chia sẻ chuyện cá nhân, Đình Khang phải lên mạng xã hội cầu cứu mọi người.

Đình Khang ngày càng được yêu mến

Đình Khang hoang mang và bất lực - Ảnh 2.

Đình Khang rất được yêu mến

Khang cho biết: "Công việc vẫn phải tiếp diễn nhưng lòng tôi như lửa đốt". May mắn, sau thời gian tìm cách, Đình Khang được hàng xóm giúp đỡ báo tin ba, mẹ đã ổn. Tại sự kiện Tọa đàm về phát triển công nghiệp văn hóa lần 4 chủ đề "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử", vừa diễn ra ngày 19-11 tại Báo Người Lao Động, khi mọi người đã ra về hết, diễn viên Đình Khang là khách mời duy nhất ở lại hội trường diễn ra tọa đàm vì nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân. Mắt ngấn lệ, Đình Khang vui mừng vì nghe được tiếng ba, mẹ.

Khang nói "bớt lo một phần" vì điều quan ngại nhất lúc này là làm sao để tiếp tế lương thực thực phẩm cho ba, mẹ. Mọi sinh hoạt đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Nhưng "dù sao cũng bớt lo vì sức khỏe ba, mẹ tạm ổn" - Khang chia sẻ.

Hỏi vì sao, Đình Khang không cùng anh trai trực tiếp về nhà, Khang bày tỏ: "Lịch trình đã lên từ lâu nên tôi không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. Hai anh em cũng đã lên kế hoạch về nhà sớm nhất. Có lẽ anh trai sẽ về trước. Nhưng tình hình này, anh em về cho đỡ lo chứ không không giúp gì được nhiều" - Khang băn khoăn và tự nói với mình.

Đình Khang đầy triển vọng

Đình Khang hoang mang và bất lực - Ảnh 3.

Đình Khang được đánh giá cao

Vai Tú của Đình Khang trong phim "Mưa đỏ" được yêu thích không thua kém cái nhân vật chính như Quang, Hoàng... Từng đạt giải ba trong một cuộc thi nổi tiếng tìm kiếm gương mặt điện ảnh mới, Đình Khang là cái tên được kỳ vọng bởi tiềm năng.

Nhưng với Khang, anh không vội. Anh nói: "Tôi nghĩ tuổi đời mình vẫn còn trẻ (Đình Khang sinh năm 2000), vẫn cần trau dồi nhiều hơn nữa để làm phong phú trải nghiệm và không ngừng tìm kiếm những cơ hội phù hợp. Tôi không ngại vai phụ, chỉ ngại rằng vai diễn của mình nhạt nhòa, không đáng nhớ. Tôi cũng không đặt ra cho mình giới hạn nào với nghệ thuật mà chỉ cần tìm được sự rung cảm, kết nối, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ.

Mỗi vai diễn nhỏ nếu làm bằng tất cả sự đam mê, nỗ lực, tới một thời điểm nào đó sẽ giúp mình "chín" hơn, sẵn sàng hơn khi đón nhận những thử thách". Đạo diễn, nhà sản xuất Tường Vy nhận định: "Khang có triển vọng bởi sự chuyên nghiệp và tử tế của bạn ấy".

Đình Khang hoang mang và bất lực - Ảnh 4.

Đình Khang chiếm trọn tình cảm của khán giả

Ngoại hình của Đình Khang dễ bị đóng khung với những dạng vai thư sinh, hiền lành nhưng anh tin rằng mình có nhiều tiềm năng để chờ được khám phá, thể hiện với nhiều màu sắc khác. Chẳng hạn như các vai đòi hỏi khả năng hành động, võ thuật.

"Vóc dáng có phần mảnh khảnh của tôi hẳn sẽ làm khán giả bất ngờ nếu biết rằng Đình Khang vốn là người con đất võ Bình Định, đã học trường thể dục thể thao và tham gia thi đấu võ thuật suốt 10 năm. Hiện tại, tôi luôn tìm kiếm những cơ hội và khao khát bản thân được hóa thân thành nhiều dạng vai để khám phá giới hạn bản thân" - Khang nói.

