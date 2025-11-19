Xuân Lan bật khóc vì Tú "Mưa đỏ"

Phim "Cưới vợ cho cha" đã được chiếu ra mắt, giao lưu vào chiều ngày 19-11 tại TP HCM, quy tụ đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, nhà sản xuất Xuân Lan, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang…

Tại buổi giao lưu, NSƯT Hữu Châu bày tỏ cảm xúc khi được thể hiện vai ông Sáu. Một vai diễn mà ông đã gắn bó từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng. Một vai diễn nhiều kỷ niệm, trải nghiệm.

NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân

NSƯT Hữu Châu trải lòng

Ông tiết lộ đã cố tình nói giọng của người miền Tây cho đúng với nhân vật nhất và phải luyện tập. Lâu nay, ông cũng như nhiều nghệ sĩ khác được đào tạo đài từ tròn vành rõ chữ, nói đúng chính tả, để truyền tải đến khán giả. Tuy nhiên, do đòi hỏi vai diễn, ông phải hóa thân trọn vẹn và luyện tập giọng nói phù hợp.

"Về cảnh quay tôi tát nhân vật con trai trong phim, đây là cảnh mà diễn viên trẻ Trương Minh Thảo phải chịu đựng nhiều bởi thời gian quay lâu. Tôi có học hình thể sân khấu nên biết cách tát bạn diễn sao cho giống nhưng thực tế lại không quá đau. Khi thực hiện nhanh, động tác tay của tôi thực tế chỉ có 4 ngón chạm mặt Thảo. Phân đoạn tôi đánh mạnh bằng hai tay thì là kỹ thuật diễn để tôi đánh trúng tay tôi, không chạm mặt bạn diễn" - NSƯT Hữu Châu bộc bạch.

Tại buổi giao lưu, nhà sản xuất Xuân Lan chia sẻ chữ tình trong "Cưới vợ cho cha" đong đầy. Nhưng nếu không có chữ hiếu thì chữ tình cũng không thúc đẩy cảm xúc của mọi người mãnh liệt đến vậy.

Nhà sản xuất, người mẫu Xuân Lan nói tại sự kiện

Xuân Lan bật khóc vì Đình Khang

Diễn viên Đình Khang thổ lộ

Về Đình Khang, tuy tâm lý Khang bình tĩnh nhưng tôi rất thương vì dòng chia sẻ trên trang cá nhân hôm nay của em là "cầu mong cho gia đình không sao" - Xuân Lan bật khóc chia sẻ.

Diễn viên Đình Khang - được biết đến với vai Tú trong "Mưa đỏ", tiếp lời Xuân Lan. Anh chia sẻ: "Tôi đã liên lạc được với gia đình nhưng không phải từ cha mẹ mà từ anh chị họ ở sau lưng nhà. Hai gia đình phải leo lên mái nhà nói chuyện với nhau. Tôi hy vọng trong tối nay nước không dâng cao nữa. Tôi cũng hy vọng thôi vì Quy Nhơn (Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai) hiện tại vẫn đang mưa lớn". Tình hình lũ lụt ở miền Trung đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và trong đó có gia đình Đình Khang.

Phim "Cưới vợ cho cha" được làm lại từ vở kịch "Cưới vợ cho ai". Nội dung phim xoay quanh ông Sáu và con trai Út Tửng. Đi xa lâu không về thăm nhà, dẫu là ngày giỗ của mẹ mình, Út Tửng khiến ông Sáu vì quá giận mà té ngã. Hốt hoảng, anh về quê ngay lập tức và "mắc bẫy" coi mắt của cha.

Phim ra rạp từ ngày 21-11.