Đinh Linh, Cao Bá Hưng và các nghệ sĩ quốc tế tạo dấu ấn đêm nhạc "6 Senses"

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Sound Healing Private Concert: 6 Senses – Sự kỳ diệu của các giác quan





Tối 29-11 tại La Scala Ballroom – The Reverie Saigon, đêm nhạc Sound Healing Private Concert: 6 Senses – Sự kỳ diệu của các giác quan đã khép lại trong sự tĩnh lặng hiếm thấy: không phải im lặng của khoảng trống, mà là im lặng của tâm trí đã được dẫn về trạng thái bình an.

Không gian của sự tĩnh tại – nơi âm thanh chạm vào cơ thể

Điểm độc đáo của "6 Senses" nằm ở cách chương trình kiến tạo trải nghiệm. Khán phòng được thiết kế tối giản, ánh sáng giảm đến mức đủ để thị giác không chi phối, ghế ngồi được sắp xếp linh hoạt để người nghe thoải mái thả lòng. Trong không gian đó, âm thanh không còn là yếu tố trang trí mà trở thành một "đối tượng trị liệu".

Khi chuông xoay Himalaya, handpan, didgeridoo hay cồng Nepal ngân lên, âm thanh không đi qua tai trước tiên mà lan ra như những làn sóng chạm vào cơ thể. Nhịp tim khán giả chậm lại, hơi thở sâu hơn và sự căng thẳng dần tan biến – một trạng thái mà khoa học gọi là resonance relaxation (thư giãn cộng hưởng).

Những thanh âm da diết lòng người

Đinh Linh và dàn nghệ sĩ – những "sound healer" dẫn dắt bằng trực giác

Điểm nhấn của đêm nhạc đến từ sự hiện diện của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam – những người bước lên sân khấu không với tâm thế "trình diễn", mà với tinh thần sound healer. Master Santa Ratna Shakya (Nepal) mở ra thế giới của chuông xoay – thứ âm thanh mà theo truyền thống Himalaya có thể đánh thức trực giác và cân bằng năng lượng.

Nghệ sĩ Alberto Parmigiani (Ý) mang đến hệ gong và handpan với tần số trầm – sâu – ấm, mô phỏng những dao động của tự nhiên. Nghệ sĩ Salil Subedi với didgeridoo lại tạo ra những lớp âm rung dài, như tiếng đối thoại cổ xưa giữa con người và đất mẹ. Bên cạnh đó, sự góp mặt của NSƯT Đinh Linh, Cao Bá Hưng và nhóm nhạc dân tộc Việt Nam tạo nên cầu nối văn hóa cần thiết.

Sáo trúc, đàn t'rưng, đàn gáo, nhị – những chất liệu bản địa – được phối khí mềm mại, hòa nhập vào mạch cảm xúc chung, khiến trải nghiệm healing mang màu sắc gần gũi, có điểm tựa truyền thống.

Sự phối hợp hết sức ăn ý, nhuần nhuyễn, tạo nên những cung bậc yêu thương

Ở khoảnh khắc ấy, nghệ sĩ không còn là người đứng trên sân khấu, mà trở thành "kênh truyền dẫn" giữa năng lượng và người nghe. Mỗi nhịp lặng đều có chủ đích, mỗi tầng âm đều được đặt vào đúng vị trí để đánh thức sáu giác quan – đặc biệt là giác quan thứ sáu: trực giác.

Sound Healing – từ trào lưu thành một dòng nghệ thuật

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: mục tiêu của 6 Senses không phải là mang đến buổi biểu diễn kỹ thuật, mà là tạo ra không gian tiếp nhận âm thanh trị liệu dưới dạng một trải nghiệm nghệ thuật – văn hóa. Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trị liệu tinh thần, mindfulness và healing, sự kiện này trở thành một trong những dấu mốc quan trọng: đưa mô hình hòa nhạc âm thanh trị liệu vào một không gian sang trọng, chuẩn quốc tế, đồng thời mở đường cho sự hình thành một dòng sự kiện mới.

Điều đáng quý nhất là khán giả không ra về trong tiếng vỗ tay náo nhiệt. Họ bước ra khỏi khán phòng bằng một bước chân nhẹ hơn, tâm trí yên ắng hơn – dấu hiệu rõ ràng của một buổi trị liệu thành công.

Đêm nhạc thiết kế âm thanh, ánh sáng rất đẹp và huyền ảo

Khép lại bằng sự tĩnh lặng, mở ra hành trình mới cho Sound Healing Việt Nam

Kết thúc đêm diễn, Sound Healing World công bố sẽ tiếp tục phát triển mô hình này trong năm 2026, hướng đến việc định hình bản sắc riêng của nghệ thuật âm thanh trị liệu tại Việt Nam.

Nếu những năm trước, sound healing xuất hiện chủ yếu trong các studio yoga hoặc workshop nhỏ, thì 6 Senses chứng minh rằng loại hình này hoàn toàn có thể trở thành một sự kiện nghệ thuật – trải nghiệm – văn hóa đúng nghĩa.

Các loại nhạc cụ dân tộc được thiết kế trong đêm nhạc vô cùng hiệu nghiệm

Khán giả đã có sự trãi nghiệm rất đẹp với âm nhạc mang ý nghĩa chữa lành

