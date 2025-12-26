Sáng 26-12, Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng - Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị - đã phối hợp các đơn vị liên quan cứu hộ, thả 1 con rùa biển (thuộc họ Vích) nặng 7kg bị dính "lưới ma" về môi trường biển.

Các đơn vị liên quan tiếp nhận, thả con rùa biển bị dính "lưới ma" về môi trường tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Trang

Trước đó, vào lúc 7 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Quảng (ngụ thôn Tân Thuận, xã Vĩnh Hoàng) phát hiện con rùa biển này bị dính "lưới ma", dạt vào bờ biển thôn Tân Thuận.

Ngay lập tức, ông Quảng báo tin cho Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng và các đơn vị liên quan để tiếp nhận, cứu hộ.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ, gắn thẻ định danh, con rùa biển này đã được thả về môi trường biển.

Tính từ năm 2019 đến nay, có hơn 25 con rùa biển được phát hiện, cứu hộ tại khu vực biển thuộc xã Vĩnh Hoàng.