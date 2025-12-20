HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Hiện tượng giun chết bất thường ở Quảng Trị khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực tế tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch

Ngày 20-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Quảng Trị cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân về hiện tượng giun đất xuất hiện hàng loạt rồi chết tại xã Phú Trạch. 

Kết quả bước đầu cho thấy hiện tượng này cơ bản không liên quan đến các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở NN-MT Quảng Trị, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã thành lập đoàn liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch – nơi đầu tiên ghi nhận hiện tượng giun chết bất thường. Qua kiểm tra, vị trí xảy ra hiện tượng nằm trong khuôn viên đất của bà Nguyễn Thị Thoài.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận một số giun đất chết khô rải rác, không phát sinh thêm trường hợp mới. Các khu vực lân cận cũng không xuất hiện hiện tượng tương tự. Qua khảo sát thực địa, khu vực này không có cơ sở sản xuất công nghiệp, không bị ngập úng, trong khuôn viên đất không tồn tại nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Vị trí thứ hai ghi nhận hiện tượng giun chết là khu vực nghĩa địa thuộc xã Quảng Đông (cũ). Khu vực này có địa hình cao, cách xa khu dân cư và các hoạt động sản xuất, không chịu tác động từ nguồn thải sinh hoạt hay công nghiệp.

Hiện tượng giun chết bất thường ở Quảng Trị khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2.

Giun trồi lên mặt đất và chết bất thường ở xã Phú Trạch

Để làm rõ nguyên nhân, Sở NN-MT Quảng Trị đã lấy một mẫu đất và một mẫu nước dưới đất tại khu vực nhà bà Nguyễn Thị Thoài để phân tích. Kết quả cho thấy mẫu đất không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ với 18 thông số phân tích.

Đối với mẫu nước dưới đất, các chỉ tiêu như pH, độ cứng, amoni, nitrat và kim loại nặng (sắt, mangan, đồng, chì, asen…) đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2023/BTNMT.

Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra gửi UBND xã Phú Trạch, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo nếu hiện tượng giun chết bất thường tái diễn để có hướng xử lý phù hợp.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, những ngày qua, người dân 2 thôn Vịnh Sơn và Thọ Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị lo lắng khi hàng loạt giun bất ngờ bò lên sân vườn, đường đi, thậm chí lan đến sát Quốc lộ 1. Nhiều con khô quắt, co cứng - hiện tượng mà người dân địa phương cho biết "chưa từng chứng kiến trước đây".

