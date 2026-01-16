Đinh Tiến Đạt cảm xúc với "Tự hào được làm con"

Đinh Tiến Đạt khép lại hành trình "Tôi:30…"

Sau khi lần lượt giới thiệu các ca khúc trong dự án "Tôi:30 - 30 Năm tôi vẫn ở đây", Đinh Tiến Đạt chính thức khép lại EP bằng ca khúc "Tự hào được làm con" - một bản ballad mang màu sắc gia đình, nhẹ nhàng và gần gũi.

Ca khúc được phát hành trước sinh nhật lần thứ 45 của nam rapper, như một khoảng lặng để anh nhìn lại hành trình làm con, làm người và làm cha.

Bài hát được xây dựng trên giai điệu chậm rãi, dễ nghe, ca từ mộc mạc, xoay quanh những hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình như cha, mẹ, mái nhà và những năm tháng âm thầm đồng hành cùng con cái.

Thay vì lựa chọn cao trào hay yếu tố kịch tính, ca khúc hướng đến cảm giác ấm áp, tích cực và dễ chạm đến nhiều đối tượng khán giả. Nam rapper mong muốn đây là ca khúc có thể vang lên trong những khoảnh khắc rất quen thuộc: khi trở về nhà, khi nghỉ ngơi, hoặc khi người nghe cần tìm một bài hát mang không khí gia đình.

"Tự hào được làm con" cũng là món quà mà Đinh Tiến Đạt dành tặng cho hai con của mình.

Với anh - "Tự hào được làm con" - không chỉ là lời tri ân gửi đến cha mẹ, mà còn là cách nhìn lại vai trò của chính mình trong gia đình - từ một người con đến khi trở thành người cha. Chính lớp ý nghĩa này giúp ca khúc mang chiều sâu đời sống, nhưng vẫn giữ được tinh thần nhẹ nhàng, không nặng bi lụy.

Sau hành trình âm nhạc kéo dài suốt năm 2025, thay vì một dấu chấm cao trào, anh chọn một bài hát mang tinh thần gia đình - dễ nghe, dễ lan tỏa và phù hợp với nhiều không gian thưởng thức khác nhau.

Việc ca khúc ra mắt đúng dịp sinh nhật 45 tuổi cũng khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn, đánh dấu lần hiếm hoi anh trực tiếp bày tỏ tình cảm với gia đình qua một bản ballad giàu cảm xúc.

2026 của Đinh Tiến Đạt

2026 của Đinh Tiến Đạt sẽ tiếp tục bùng nổ với nhiều dự án

Sau EP "Tôi:30" - Đinh Tiến Đạt cho biết năm 2026 sẽ là giai đoạn anh tập trung mạnh mẽ hơn vào những thế mạnh âm nhạc đã làm nên dấu ấn của mình. Nam rapper dự kiến ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới với màu sắc đa dạng, xoay quanh rap storytelling, rap đời sống, kết hợp cùng các thể loại hiện đại như pop, R&B và rock.

Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, các dự án sắp tới của Đinh Tiến Đạt sẽ tiếp tục khai thác câu chuyện cá nhân, góc nhìn xã hội và những trải nghiệm rất "đời" - đúng với tinh thần âm nhạc mà anh theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Đây cũng được xem là bước tiếp theo trong hành trình làm nghề bền bỉ của Đinh Tiến Đạt, nơi anh lựa chọn đi chậm hơn, chắc hơn và tập trung vào giá trị lâu dài của âm nhạc.