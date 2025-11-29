Đinh Tiến Đạt còn "dại khờ"

Khi Đinh Tiến Đạt hát "Ta còn dại khờ"

Đinh Tiến Đạt là giọng ca chăm chỉ nhất sau khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Ca sĩ Đinh Tiến Đạt vừa giới thiệu ca khúc "Ta còn dại khờ" - một bản ballad mộc mạc, đậm chất tự sự. Đây là ca khúc có màu sắc hoàn toàn khác, thậm chí đối lập với những màu sắc mạnh mẽ trước đó của Đinh Tiến Đạt.

Bài hát mở ra bằng lời mộc mạc: "Ta đã đi qua bao nhiêu gian nan của cuộc đời…". Không cầu kỳ kỹ thuật, không phô trương - giọng hát trầm và thật của Đinh Tiến Đạt khiến người nghe cảm nhận đây không chỉ là một ca khúc, mà là một trang nhật ký được viết lại bằng âm nhạc.

Điệp khúc tiếp nối bằng loạt hình ảnh quen thuộc của tuổi trẻ: những ước mơ đầu tiên, cảm giác yêu đậm sâu, những lần vấp ngã vẫn còn có người nâng đỡ, và những nỗi đau chưa kịp biến thành hối hận. "Ta còn dại khờ" không gợi buồn mà gợi nhớ - nhớ rằng những vụng dại ấy chính là điều làm nên hiện tại của mỗi người.

Đinh Tiến Đạt trở nên năng động hơn

Đúng tinh thần của bài hát, MV "Ta còn dại khờ" do đạo diễn Tùng Phan thực hiện theo phong cách tối giản. Không sân khấu hoành tráng, không hiệu ứng phức tạp. Chỉ có ánh sáng tự nhiên, chuyển động chậm và nhịp hình tiết chế, cho cảm xúc được lên tiếng một cách chân thật nhất.

Hình ảnh Đinh Tiến Đạt như đang đối thoại với chính mình - một người đàn ông sẵn sàng nhìn lại tuổi trẻ, thừa nhận những dại khờ và mỉm cười với những gì đã trải qua. MV giống như một mảnh ký ức được trình chiếu, để giai điệu dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

"Ta còn dại khờ" - mảnh ghép cảm xúc giúp EP Tôi 30 trọn vẹn hơn của Đinh Tiến Đạt

"Ta còn dại khờ" – mảnh ghép cảm xúc giúp EP Tôi 30 trọn vẹn hơn của Đinh Tiến Đạt

Khi đặt cạnh ba ca khúc mang năng lượng mạnh mẽ trước đó, "Ta còn dại khờ" trở thành điểm lắng cần thiết - nơi khán giả cảm nhận một Đinh Tiến Đạt sâu sắc, nội tâm và trưởng thành nhất trong EP.

Không nói về tiếc nuối, bài hát gợi lại tuổi trẻ bằng sự dịu dàng: tuổi trẻ với những giấc mơ rực lửa, những lần dại khờ đáng yêu, và những khoảnh khắc ta tưởng đã lãng quên. Chính sự tiết chế đã khiến ca khúc trở thành một trong những điểm sáng giàu chất tự sự nhất của "Tôi 30".

MV "Ta còn dại khờ" hiện đã phát hành trên các nền tảng âm nhạc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình 30 năm nghệ thuật của Đinh Tiến Đạt - một nghệ sĩ đang trở lại với sự chân thành, sâu sắc và bình yên hơn bao giờ hết.