"Nhà" BRay, Quân A.P... đón Ngô Trúc Linh

Từng thành công với Bước nhẹ vào tim em đạt hơn 1 tỷ view trên nền tảng TikTok, Ngô Trúc Linh tiếp tục đam mê âm nhạc với MV đầu tay Lưu anh vào bộ nhớ. Ca khúc R&B nhẹ nhàng, trong trẻo đúng với độ tuổi và hình ảnh mà cô theo đuổi.

Bài hát được một nhạc sĩ người Hàn Quốc sáng tác từ 2024, nhưng trong lần đầu được nghe qua Ngô Trúc Linh lại chưa có quá nhiều cảm hứng. Sau hơn 1 năm chiêm nghiệm và thử sức với những demo màu sắc khác nhau, nữ ca sĩ quyết định quay lại với ca khúc này. Từ đó phiên bản Lưu anh vào bộ nhớ ra đời.

"Lần đầu tiên nghe bản tiếng Hàn mình không thấy hợp mood lắm. Đến sau này, khi mình nghĩ đến một ca khúc có màu sắc tươi vui yêu đời và tình cảm thì chợt nhớ ra bài hát này. Mình đã liên hệ gấp với nhạc sĩ người Hàn và xin phổ lời Việt"- Ngô Trúc Linh nói.

Bên cạnh âm nhạc tươi vui, hình ảnh nữ nghệ sĩ GenZ mang đến cho khán giả cũng ngọt ngào không kém. Cô chọn hình thức thực hiện MV beauty, khoe vẻ trẻ trung, tươi tắn của tuổi đôi mươi.

Ngoài ra, điểm nhấn trong MV Lưu anh vào bộ nhớ là sự xuất hiện của diễn viên Huy Tít - thủ vai Tấn trong Mưa Đỏ. Anh không chỉ góp mặt mà còn góp giọng ở dự án này. Nhiều người bất ngờ khi nghe được khả năng rap của Huy Tít. "Mình quen anh Huy Tít rất tình cờ và biết anh cũng có niềm đam mê với âm nhạc. Vậy nên khi mình mở lời mời hợp tác anh cũng rất vui vẻ đồng ý. Các sản phẩm âm nhạc của mình đều xuất phát từ việc yêu thích bài hát đó và mong làm được sản phẩm chỉn chu nhất có thể", Ngô Trúc Linh nói thêm.

