Giải trí

"Nhà" BRay, Quân A.P... đón Ngô Trúc Linh

Thùy Trang

(NLĐO)-Ngô Trúc Linh bật mí mối quan hệ với diễn viên phim Mưa Đỏ, cùng xuất hiện trong "Lưu anh vào bộ nhớ".

Giọng ca tỉ view Ngô Trúc Linh gây thương nhớ 

Visual 'nàng thơ' của Ngô Trúc Linh gây sốt khi kết hợp cùng Huy Tít (Mưa đỏ) - Ảnh 1.

Visual 'nàng thơ' của Ngô Trúc Linh gây sốt khi kết hợp cùng Huy Tít (Mưa đỏ)

Từng thành công với Bước nhẹ vào tim em đạt hơn 1 tỷ view trên nền tảng TikTok, Ngô Trúc Linh tiếp tục đam mê âm nhạc với MV đầu tay Lưu anh vào bộ nhớ. Ca khúc R&B nhẹ nhàng, trong trẻo đúng với độ tuổi và hình ảnh mà cô theo đuổi.

Bài hát được một nhạc sĩ người Hàn Quốc sáng tác từ 2024, nhưng trong lần đầu được nghe qua Ngô Trúc Linh lại chưa có quá nhiều cảm hứng. Sau hơn 1 năm chiêm nghiệm và thử sức với những demo màu sắc khác nhau, nữ ca sĩ quyết định quay lại với ca khúc này. Từ đó phiên bản Lưu anh vào bộ nhớ ra đời.

"Lần đầu tiên nghe bản tiếng Hàn mình không thấy hợp mood lắm. Đến sau này, khi mình nghĩ đến một ca khúc có màu sắc tươi vui yêu đời và tình cảm thì chợt nhớ ra bài hát này. Mình đã liên hệ gấp với nhạc sĩ người Hàn và xin phổ lời Việt"- Ngô Trúc Linh nói.

Visual ngọt ngào của Ngô Trúc Linh 

Visual 'nàng thơ' của Ngô Trúc Linh gây sốt khi kết hợp cùng Huy Tít (Mưa đỏ) - Ảnh 2.

Ngô Trúc Linh kết hợp cùng Huy Tít (Mưa đỏ)

Bên cạnh âm nhạc tươi vui, hình ảnh nữ nghệ sĩ GenZ mang đến cho khán giả cũng ngọt ngào không kém. Cô chọn hình thức thực hiện MV beauty, khoe vẻ trẻ trung, tươi tắn của tuổi đôi mươi.

Ngoài ra, điểm nhấn trong MV Lưu anh vào bộ nhớ là sự xuất hiện của diễn viên Huy Tít - thủ vai Tấn trong Mưa Đỏ. Anh không chỉ góp mặt mà còn góp giọng ở dự án này. Nhiều người bất ngờ khi nghe được khả năng rap của Huy Tít. "Mình quen anh Huy Tít rất tình cờ và biết anh cũng có niềm đam mê với âm nhạc. Vậy nên khi mình mở lời mời hợp tác anh cũng rất vui vẻ đồng ý. Các sản phẩm âm nhạc của mình đều xuất phát từ việc yêu thích bài hát đó và mong làm được sản phẩm chỉn chu nhất có thể", Ngô Trúc Linh nói thêm.

Tất tần tật về Ngô Trúc Linh

Visual 'nàng thơ' của Ngô Trúc Linh gây sốt khi kết hợp cùng Huy Tít (Mưa đỏ) - Ảnh 3.

Ngô Trúc Linh về chung nhà với BRay, Quân A.P

Ngô Trúc Linh sinh năm 2003, xuất thân từ khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô đã tận dụng tốt nền tảng học thuật để phát triển sự nghiệp nghệ thuật đa chiều, kết hợp hài hòa từ học thuật đến thực tiễn, sân khấu đến phim trường. EP Twenty ra mắt năm 2024 với hai ca khúc Đừng hòng và Bước nhẹ vào tim anh đã khẳng định tài năng của nữ nghệ sĩ. Đặc biệt, Bước nhẹ vào tim anh đạt 1 tỷ view trên TikTok chỉ sau một tháng ra mắt.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Trúc Linh còn tham gia web drama đình đám Trò Đời 1 và 2. Ngoài ra, cô gây chú ý với ngoại hình nàng thơ khi tham gia MV Bầu trời mới của Da LAB. Mới đây, Ngô Trúc Linh "về chung nhà" với B Ray, Quân A.P… Thời gian tới hứa hẹn cô sẽ có nhiều đột phá trong âm nhạc.

