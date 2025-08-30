Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ ra sao?

Trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30-8 đến 3-9, thời tiết TP HCM và Nam Bộ sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, khả năng cao sẽ xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to vào (chủ yếu về chiều tối).

Dự báo thời tiết dịp lễ: Mưa rải rác diện rộng, nhớ mang áo mưa, dù

Nhiệt độ dao động thấp nhất từ 25°C - 27°C, cao nhất từ 30°C - 33°C.

Dự báo cho thấy mưa ở TP HCM và Nam Bộ sẽ xảy ra rải rác trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Tuy nhiên, các tỉnh miền Tây có thể có mưa nhiều hơn một chút so với miền Đông Nam Bộ.

Do đó, cần đặc biệt chú ý đến khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt là ở những vùng trống trải.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết TP HCM và Nam Bộ mang thời tiết khá đặc trưng của mùa mưa

Vì khả năng mưa cao, nên người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch vui chơi, tham quan vào buổi chiều tối. Nếu di chuyển liên tỉnh hoặc đi chơi xa, hãy kiểm tra dự báo thời tiết chi tiết cho từng khu vực để chủ động sắp xếp lịch trình, tránh những đoạn đường có thể bị ngập úng hoặc sạt lở (nếu đi vùng núi).

Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời nên được ưu tiên vào buổi sáng. Nếu có kế hoạch dã ngoại, cắm trại, hãy chuẩn bị lều bạt chống thấm tốt và có phương án dự phòng khi trời mưa.

Tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hoặc những nơi trống trải khi có dông sét.

Thời tiết ngày 2-9: có khu vực mưa vừa, mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết lượng mưa 24 giờ qua tại các trạm ở TP HCM và Nam Bộ (từ 1 giờ ngày 29 đến 1giờ ngày 30-8) như sau:

TP HCM: Tam Thôn Hiệp 32.6 mm, Bến Cát 82.4 mm, Sở Sao 53.2 mm, Hóc Môn 29.8 mm, Phạm Văn Cội 29.6 mm, An Phú 39 mm, Cát Lái 36.2 mm...

Các tỉnh thành Nam Bộ khác: Dinh Bà - Đồng Tháp 68.2 mm, Thới Bình - Cà Mau 76.6 mm, Thông Bình - Đồng Tháp 73.6 mm, Bình Phong Thạnh - Tây Ninh 67.4 mm...

Dự báo, từ sáng ngày 30-8 đến sáng 1-9, các khu vực có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và tổng lượng mưa phổ biến ở TP HCM từ 60-100 mm, có nơi trên 100 mm; ở Nam Bộ từ 60-120 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày 2-9, các khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở TP HCM từ 100-150 mm, có nơi trên 150 mm; ở Nam Bộ từ 100-170 mm, có nơi trên 180 mm.

Đến ngày 3-9, mưa vừa, mưa to có khả năng giảm.

Khuyến cáo: Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.