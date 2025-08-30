Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ ra sao?

ÁI MY

(NLĐO) - Nhìn chung, trong suốt kỳ nghỉ lễ, TP HCM và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh mang thời tiết khá đặc trưng của mùa mưa.

Trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30-8 đến 3-9, thời tiết TP HCM và Nam Bộ sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, khả năng cao sẽ xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to vào (chủ yếu về chiều tối).

Dự báo thời tiết dịp lễ: Mưa rải rác diện rộng, nhớ mang áo mưa, dù

Nhiệt độ dao động thấp nhất từ 25°C - 27°C, cao nhất từ 30°C - 33°C.

Dự báo cho thấy mưa ở TP HCM và Nam Bộ sẽ xảy ra rải rác trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Tuy nhiên, các tỉnh miền Tây có thể có mưa nhiều hơn một chút so với miền Đông Nam Bộ.

Do đó, cần đặc biệt chú ý đến khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt là ở những vùng trống trải.

- Ảnh 1.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết TP HCM và Nam Bộ mang thời tiết khá đặc trưng của mùa mưa

Vì khả năng mưa cao, nên người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch vui chơi, tham quan vào buổi chiều tối. Nếu di chuyển liên tỉnh hoặc đi chơi xa, hãy kiểm tra dự báo thời tiết chi tiết cho từng khu vực để chủ động sắp xếp lịch trình, tránh những đoạn đường có thể bị ngập úng hoặc sạt lở (nếu đi vùng núi).

Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời nên được ưu tiên vào buổi sáng. Nếu có kế hoạch dã ngoại, cắm trại, hãy chuẩn bị lều bạt chống thấm tốt và có phương án dự phòng khi trời mưa.

Tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hoặc những nơi trống trải khi có dông sét.

Thời tiết ngày 2-9: có khu vực mưa vừa, mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết lượng mưa 24 giờ qua tại các trạm ở TP HCM và Nam Bộ (từ 1 giờ ngày 29 đến 1giờ ngày 30-8) như sau:

TP HCM: Tam Thôn Hiệp 32.6 mm, Bến Cát 82.4 mm, Sở Sao 53.2 mm, Hóc Môn 29.8 mm, Phạm Văn Cội 29.6 mm, An Phú 39 mm, Cát Lái 36.2 mm...

Các tỉnh thành Nam Bộ khác: Dinh Bà - Đồng Tháp 68.2 mm, Thới Bình - Cà Mau 76.6 mm, Thông Bình - Đồng Tháp 73.6 mm, Bình Phong Thạnh - Tây Ninh 67.4 mm...

Dự báo, từ sáng ngày 30-8 đến sáng 1-9, các khu vực có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và tổng lượng mưa phổ biến ở TP HCM từ 60-100 mm, có nơi trên 100 mm; ở Nam Bộ từ 60-120 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày 2-9, các khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở TP HCM từ 100-150 mm, có nơi trên 150 mm; ở Nam Bộ từ 100-170 mm, có nơi trên 180 mm.

Đến ngày 3-9, mưa vừa, mưa to có khả năng giảm.

Khuyến cáo: Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Tin liên quan

TP HCM: Trời mưa tầm tã kèm theo sấm chớp và dông gió mạnh

TP HCM: Trời mưa tầm tã kèm theo sấm chớp và dông gió mạnh

(NLĐO) - Khoảng hơn 17 giờ hôm nay, cơn mưa tầm tã trút xuống TP HCM kèm theo sấm chớp và dông gió mạnh gây khó khăn, vất vả cho người dân khi di chuyển.

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

(NLĐO) - Khoảng 19 giờ tối 29-8, Hà Nội bất ngờ mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để đợi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Bác thông tin công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng cho rằng công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5, khẳng định đây là thông tin sai sự thật

Dự báo thời tiết thời tiết lễ Quốc khánh 2-9 Mùa mưa TP HCM Nam Bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo