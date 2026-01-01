Phường ở Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ xẻ đồi sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Ngày 1-1-2026, ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý thông tin Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép đe dọa an toàn tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên.

Theo đó, UBND phường giao Công an phường điều tra, xác minh làm rõ hành vi khai thác đất trái phép và xử lý theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả về UBND phường trước ngày 31-1.

Lực lượng công an được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại khu vực báo chí phản ánh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Vạt đồi cạnh đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị "xẻ thịt"

Các Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh nguồn gốc đất, người khai thác, khối lượng đất đã lấy đi; làm rõ vi phạm để tham mưu UBND phường xử lý đúng quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo và trả lời phản ánh của Báo Người Lao Động.

Phường cũng đã cho đặt biển báo khu vực đang điều tra, phối hợp các lực lượng kiểm tra, ngăn chặn phát sinh vi phạm.

Trước đó, cuối tháng 12-2025, phóng viên ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai tại khu đồi keo ở taluy âm cao tốc La Sơn – Hòa Liên (Km36), thuộc phường Liên Chiểu.

Trong các ngày 29 và 30-12-2025, nhiều xe ben trọng tải lớn cùng xe múc hoạt động liên tục, đào xới đồi keo, vận chuyển đất theo dây chuyền khép kín ra cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sạt lở, đe dọa trực tiếp công trình đang mở rộng.

Vị trí khai thác đất nằm cạnh dự án thi công mở rộng cao tốc

Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên, dù diễn ra ngoài phạm vi dự án, hoạt động "đất tặc" tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2, tổng vốn đầu tư hơn 3.010 tỉ đồng.