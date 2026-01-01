Phường ở Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ xẻ đồi sau phản ánh của Báo Người Lao Động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phường ở Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ xẻ đồi sau phản ánh của Báo Người Lao Động

B.Vân

(NLĐO) - Phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý thông tin các đối tượng lộng hành ở tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Ngày 1-1-2026, ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý thông tin Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép đe dọa an toàn tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên.

Theo đó, UBND phường giao Công an phường điều tra, xác minh làm rõ hành vi khai thác đất trái phép và xử lý theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả về UBND phường trước ngày 31-1.

Lực lượng công an được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại khu vực báo chí phản ánh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Phường Liên Chiểu xử lý đất tặc đe dọa cao tốc La Sơn – Hòa Liên - Ảnh 1.

Vạt đồi cạnh đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị "xẻ thịt"

Các Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh nguồn gốc đất, người khai thác, khối lượng đất đã lấy đi; làm rõ vi phạm để tham mưu UBND phường xử lý đúng quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo và trả lời phản ánh của Báo Người Lao Động

Phường cũng đã cho đặt biển báo khu vực đang điều tra, phối hợp các lực lượng kiểm tra, ngăn chặn phát sinh vi phạm.

Trước đó, cuối tháng 12-2025, phóng viên ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai tại khu đồi keo ở taluy âm cao tốc La Sơn – Hòa Liên (Km36), thuộc phường Liên Chiểu.

Trong các ngày 29 và 30-12-2025, nhiều xe ben trọng tải lớn cùng xe múc hoạt động liên tục, đào xới đồi keo, vận chuyển đất theo dây chuyền khép kín ra cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sạt lở, đe dọa trực tiếp công trình đang mở rộng.

Phường Liên Chiểu xử lý đất tặc đe dọa cao tốc La Sơn – Hòa Liên - Ảnh 3.

Vị trí khai thác đất nằm cạnh dự án thi công mở rộng cao tốc

Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên, dù diễn ra ngoài phạm vi dự án, hoạt động "đất tặc" tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2, tổng vốn đầu tư hơn 3.010 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân vụ sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân vụ sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Quá trình khoan cọc nhồi đã phát sinh sự cố khiến cần cẩu đổ sập tại công trình cao ốc trung tâm Đà Nẵng.

CLIP: Công an có mặt tại hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Công trình xây dựng The One Tower ngay giữa trung tâm Đà Nẵng vừa xảy ra sự cố sập cần cẩu, khiến nhiều người hoang mang.

Chủ tịch Đà Nẵng giải thích việc điều động Giám đốc Ban quản lý dự án sang Sở GD-ĐT

(NLĐO) - Sắp xếp nhân sự mới đây, TP Đà Nẵng đã điều động ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc một ban quản lý dự án sang làm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT

khai thác đất Đà Nẵng cao tốc La Sơn - Hoà Liên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo