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Thể thao

Djokovic khởi đầu Wimbledon bằng trận đấu 4 set trước đối thủ hạng 102 ATP

Quốc An

(NLĐO) - Djokovic khởi đầu chiến dịch Wimbledon thứ 21 bằng chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước Wu Yibing sau 4 sét đấu, trong 3 giờ 11 phút rạng sáng 30-6.

Dù chỉ xếp hạng 102 ATP, Wu Yibing chơi đầy tự tin, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân và khiến Djokovic gặp nhiều khó khăn. Tay vợt Trung Quốc thậm chí giành set hai và tạo ra tới 6 cơ hội bẻ game ở set bốn, nhưng không thể khuất phục bản lĩnh của cựu số 1 thế giới.

Ở trận đấu này, Djokovic cứu thành công cả 6 break-point ở set cuối, trong đó có 3 điểm liên tiếp khi bị dẫn 0-40, trước khi bẻ game quyết định ở game 9 và khép lại trận đấu bằng chiến thắng chung cuộc.

Đây là chiến thắng thứ 21 liên tiếp của Djokovic ở vòng một Wimbledon. Nhà vô địch Grand Slam 24 lần đang hướng tới danh hiệu Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp, thành tích giúp anh cân bằng kỷ lục của Roger Federer.

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Tay vợt Serbia cũng thừa nhận Wu khiến anh bất ngờ với chất lượng những cú đánh và cho rằng đối thủ gần như không có điểm yếu trong nhiều thời điểm của trận đấu.

"Anh ấy đã gây áp lực rất lớn lên tôi. Tôi chưa từng đối đầu với anh ấy trước đây; tôi biết rằng anh ấy thích đánh bóng rất phẳng và rất mạnh mẽ từ cuối sân và anh ấy thích bảo vệ đường biên. Nhưng anh ấy thực sự đã làm tôi bất ngờ với trình độ của từng cú đánh trong lối chơi của mình, từ những cú giao bóng trả giao bóng, cú thuận tay, cú trái tay và ở một số thời điểm, anh ấy thực sự không có điểm yếu nào.

Tôi may mắn vì anh ấy đã bỏ lỡ cú đánh trên không và điểm break, và lẽ ra tôi nên thua set thứ tư vì anh ấy có rất nhiều cơ hội giành break.", Djokovic chia sẻ sau trận.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic là Stefanos Tsitsipas, tay vợt mà anh đang áp đảo với thành tích đối đầu 12 thắng, 2 thua.

Ở trận đấu khác, Jannik Sinner trải qua thử thách đầy vất vả trước Miomir Kecmanovic khi phải cần đến 5 set để giành vé đi tiếp tại Wimbledon. Tay vợt Serbia gây bất ngờ khi thắng set đầu 6-4, nhưng Sinner đáp trả bằng chiến thắng 6-3 ở set hai.

Kecmanovic tiếp tục vượt lên sau loạt tie-break ở set ba, trước khi tay vợt số 1 thế giới lội ngược dòng mạnh mẽ với các chiến thắng 6-2 và 6-3 ở hai set cuối. Chung cuộc, Sinner thắng 3-2 sau màn rượt đuổi kéo dài và đầy kịch tính.

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