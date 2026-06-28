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Thể thao

Lão tướng Hoàng Thành Trung vô địch VTF Pro Tour 200

Quốc An

(NLĐO) - Lão tướng 44 tuổi Thành Trung vượt qua tay vợt 19 tuổi để nâng cao chức vô địch đơn nam tại VTF Pro Tour 200.

Giải Quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia VTF Pro Tour 200 – Cup Vietravel 2026 đã khép lại sau một tuần tranh tài sôi nổi tại cụm sân quần vợt thuộc đại đô thị Waterpoint (Tây Ninh), với nhiều trận đấu chất lượng và những bất ngờ đáng chú ý.

Điểm nhấn của giải là chức vô địch đơn nam của lão tướng 44 tuổi, Hoàng Thành Trung (Hải Phòng). Ở trận chung kết, anh đánh bại đương kim vô địch VTF Pro Tour 200, Phạm La Hoàng Anh (Ninh Bình) với tỉ số 6-1, 7-6(3), qua đó khẳng định bản lĩnh và kinh nghiệm của một tay vợt kỳ cựu.

Trong nội dung đơn nữ, Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) có màn trình diễn áp đảo khi vượt qua Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) với tỉ số 6-1, 6-0 để lên ngôi vô địch.

Lão tướng Hoàng Thành Trung vô địch VTF Pro Tour 200 - Ảnh 1.

Ở nội dung đôi nữ, tay vợt U14 Đỗ Phúc Tuệ Lâm (Hải Phòng) gây ấn tượng khi góp mặt trong trận chung kết. Thành tích này được xem là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của lực lượng trẻ trong hệ thống quần vợt quốc gia.

Giải đấu diễn ra từ ngày 22 đến 28-6 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức, với sự đồng hành của Vietravel. Đây là chặng đấu tiếp theo trong hệ thống VTF Pro Tour 200, quy tụ các tay vợt hàng đầu đến từ 8 đơn vị trên cả nước tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Theo ban tổ chức, VTF Pro Tour 200 – Cúp Vietravel 2026 tiếp tục ghi nhận chất lượng chuyên môn cao, công tác tổ chức chuyên nghiệp và sự đồng hành hiệu quả của các đơn vị tài trợ. Giải đấu góp phần tạo điều kiện để các vận động viên tích lũy điểm xếp hạng, nâng cao trình độ và hướng đến các đấu trường khu vực, quốc tế.

Đơn nam: Hoàng Thành Trung (Hải Phòng).

Đơn nữ: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội).

Đôi nam: Nguyễn Đại Khánh - Nguyễn Minh Thiên (Becamex - TP HCM).

Đôi nữ: Trần Thảo Anh - Nguyễn Minh Thúy Hằng (Becamex - TP HCM).

Đôi nam - nữ: Nguyễn Quang Vinh - Trần Thụy Thanh Trúc (TP HCM).


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VTF Pro Tour Hoang thành Trung
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