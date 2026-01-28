Djokovic lại được trời "thương", xác định 2 cặp bán kết Úc mở rộng

Chiều 28-1, trận tứ kết Giải Úc mở rộng 2026 giữa Novak Djokovic và Lorenzo Musetti đã khép lại theo kịch bản khó tin khi Djokovic giành vé vào bán kết mà không thắng set nào.
Ở trận đấu này, Djokovic khởi đầu thuận lợi với break sớm dẫn 2-0, nhưng đó là tất cả những gì anh làm được trước Musetti đang đạt phong độ cao. Tay vợt người Ý nhanh chóng lật ngược thế cờ, liên tiếp bẻ giao và thắng hai set đầu cùng tỉ số 6-3 nhờ lối chơi biến hóa và những cú trái tay một tay sở trường.
Bước ngoặt xảy ra ở đầu set ba, khi Musetti dính chấn thương và không còn khả năng di chuyển tốt. Dù cố gắng thi đấu tiếp, anh buộc phải xin bỏ cuộc, qua đó trao vé vào bán kết cho Djokovic sau 3 set đấu (6-3, 6-3, 1-3), để có lần thứ 13 vào bán kết giải đấu.
Đây cũng là một sự may mắn cho Djokovic khi anh đang rơi vào thế khó lại được đi tiếp nhờ chấn thương của đối thủ. Trước đó, tay vợt người Serbia cũng không phải ra sân ở tứ kết khi Jakub Mensik buộc phải rút lui vì chấn thương.
Ngay sau đó, trận tứ kết cuối cùng giữa đương kim vô địch Jannik Sinner và Ben Shelton cũng diễn ra. ĐKVĐ chỉ mất 3 set, sau 2 giờ 25 phút để thắng đối thủ người Mỹ 3-0 (6-3, 6-4, 6-4). Kết quả này giúp anh có lần thứ 3 liên tiếp vào đến bán kết Úc mở rộng.
Với tấm vé cuối cùng vào vòng bốn tay vợt mạnh nhất của Sinner, Djokovic sẽ chạm trán người ĐKVĐ Úc mở rộng, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ gặp hạt giống số 3 Alexander Zverev.
Hai trận bán kết này sẽ diễn ra vào ngày 30-1.
Trong đó, cặp đấu đáng chú ý giữa ĐKVĐ và Djokovic đang có lợi thế nghiêng về Sinner, anh đã thắng tay vợt Serbia 6/10 lần đối đầu, với đã thắng 5 trận liên tiếp.
