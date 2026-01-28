Djokovic lại được trời "thương", xác định 2 cặp bán kết Úc mở rộng

Chiều 28-1, trận tứ kết Giải Úc mở rộng 2026 giữa Novak Djokovic và Lorenzo Musetti đã khép lại theo kịch bản khó tin khi Djokovic giành vé vào bán kết mà không thắng set nào.

Ở trận đấu này, Djokovic khởi đầu thuận lợi với break sớm dẫn 2-0, nhưng đó là tất cả những gì anh làm được trước Musetti đang đạt phong độ cao. Tay vợt người Ý nhanh chóng lật ngược thế cờ, liên tiếp bẻ giao và thắng hai set đầu cùng tỉ số 6-3 nhờ lối chơi biến hóa và những cú trái tay một tay sở trường.

Bước ngoặt xảy ra ở đầu set ba, khi Musetti dính chấn thương và không còn khả năng di chuyển tốt. Dù cố gắng thi đấu tiếp, anh buộc phải xin bỏ cuộc, qua đó trao vé vào bán kết cho Djokovic sau 3 set đấu (6-3, 6-3, 1-3), để có lần thứ 13 vào bán kết giải đấu.

Đây cũng là một sự may mắn cho Djokovic khi anh đang rơi vào thế khó lại được đi tiếp nhờ chấn thương của đối thủ. Trước đó, tay vợt người Serbia cũng không phải ra sân ở tứ kết khi Jakub Mensik buộc phải rút lui vì chấn thương.