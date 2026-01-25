HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Learner Tien thắng đẹp Medvedev, lập nhiều cột mốc khi vào tứ kết Úc mở rộng

Quốc An

(NLĐO) - Trong chiều 25-1, loạt trận tứ kết Úc mở rộng 2026 đã diễn ra với sự bất ngờ lớn nhất từ Learner Tien khi anh thắng dễ Medvedev trong 3 set đấu.

Chiến thắng của Learner Tien trước Daniil Medvedev đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý của giai đoạn đầu mùa 2026. Chỉ sau 1 giờ 40 phút thi đấu, tay vợt trẻ người Mỹ gây sốc khi đánh bại Medvedev với tỉ số áp đảo 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) ở vòng 4 Úc mở rộng 2026, chiều 25-1.

Với Medvedev, thất bại này không chỉ khép lại trận đấu theo cách chóng vánh, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Medvedev thua "trắng" 0-3 ở một trận đấu Grand Slam, để lại dư âm lớn trước thềm mùa giải mới. Qua đó, phần đối đầu của cả hai cũng đang nghiêng hẳn về tay vợt người Mỹ với 3 thắng, 1 thua.

Trong khi đó, Tien cũng có cột mốc đầu tiên, đầy hãnh diện hơn tay vợt người Nga khi trở thành người đầu tiên hạ gục Medvedev trong 2026. Việc đánh bại tay vợt từng 3 lần góp mặt ở chung kết giải đấu còn giúp tay vợt trẻ người Mỹ lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi tên mình vào vòng tứ kết một Grand Slam.

img

Chiến tích này còn giúp anh trở thành tay vợt nam người Mỹ trẻ nhất lọt vào tứ kết Grand Slam kể từ năm 2002, và tay vợt trẻ nhất vào tứ kết Úc mở rộng từ 2015. Ở độ tuổi 20, đây là cột mốc đầy ấn tượng cho tài năng trẻ đang lên của làng banh nỉ thế giới.

Với tấm vé vào tứ kết, Tien sẽ đối đầu với hạt giống số 3, Alexander Zverev. Trước đó, Zverev cũng dễ dàng đánh bại tay vợt hạng 21 thế giới, Francisco Cerundolo trong 3 set.

Bên cạnh đó, tứ kết Úc mở rộng 2026 cũng đã xác định 1 tay vợt khác lọt vào tứ kết Alcaraz, khi anh cũng hạ Tommy Paul với 3 set. Đối thủ của tay vợt Tây Ban Nha sẽ là người chiến thắng giữa Alexander Bublik (hạng 10) và De Minaur (hạng 6).

 

Tin liên quan

Tjen trở thành tay vợt duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng 2 Úc mở rộng

Tjen trở thành tay vợt duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng 2 Úc mở rộng

(NLĐO) - Tại Úc mở rộng 2026, Đông Nam Á góp mặt tới 4 tay vợt nữ nhưng Janice Tjen là người duy nhất đi tiếp khi loại hạt giống số 22.

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Đánh bại tay vợt chủ nhà SEA Games 33, Eala mang về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Philippines sau nhiều năm.

Tay vợt gốc Việt Learner Tien lại hạ Medvedev, vào chung kết China Open 2025

(NLĐO) - Tối 30-9, tay vợt 19 tuổi Learner Tien (hạng 52 ATP) đã ngược dòng hạ hạt giống số 8 Daniil Medvedev để lần đầu vào trận chung kết ATP 500.

Medvedev Úc mở rộng Tien tay vợt mỹ tay vợt gốc Việt
