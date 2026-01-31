Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

Tối 30-1, Novak Djokovic đã tạo màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại hạt giống số hai Jannik Sinner 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) ở bán kết Úc mở rộng tối 30-1, sau 4 giờ 12 phút thi đấu căng thẳng. Qua đó, tay vợt người Serbia cũng trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào chung kết Úc mở rộng trong kỷ nguyên mở.

Dù để thua đàn em ở hai trong ba set đầu tiên, tay vợt người Serbia vẫn kiên cường bám trụ, thể hiện đẳng cấp ở thời điểm quyết định để lật ngược thế trận. Trong khi đó, Sinner bỏ lỡ hàng loạt cơ hội với chỉ 2/18 break-point thành công, trong khi Djokovic tận dụng 3/8, và mỗi set gần như được định đoạt bởi một break-point duy nhất.

Trước đó, Djokovic bị nghi ngờ về thể lực và phải nhờ phần nào may mắn để vào bán kết khi đối thủ tứ kết bỏ cuộc, tứ kết đang thua 0-2 thì LorenzoMusetti rút lui. Dù vậy, Djokovic vẫn chứng tỏ bản lĩnh, giao bóng chính xác ở thời khắc then chốt.

Trong set quyết đinh, Djokovic đã thể hiện màn phô diễn về ý chí khi cứu liền 5 break-point, tung nhiều cú dọc dây ăn điểm trước khi khép lại trận đấu ở match-point thứ ba.

Djokovic nói về chiến thắng trước Sinner, giành quyền vào chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp: "Tôi chưa bao giờ ngừng hoài nghi, nhưng cũng chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân. Có rất nhiều người nghi ngờ tôi, và bỗng nhiên có rất nhiều "chuyên gia" muốn tôi giải nghệ, hoặc đã cho rằng tôi giải nghệ từ nhiều lần trong vài năm qua. Nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả họ, vì họ đã cho tôi sức mạnh, cho tôi động lực để chứng minh họ đã sai, và tôi đã làm được điều đó tối nay".

Với chiến thắng này, Djokovic có lần thứ 11 vào chung kết Úc mở rộng, chấm dứt chuỗi 19 trận toàn thắng của Sinner tại Melbourne. Ở trận tranh ngôi vô địch, anh sẽ đối đầu số một thế giới Carlos Alcaraz - tay nam trẻ nhất góp mặt ở chung kết của 4 giải Grand