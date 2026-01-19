ĐKVĐ Futsal nữ Việt Nam gặp Úc, Philippines tại giải ASEAN Cup

Chiều 19-1, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức, sau lần đầu tại Philippines, nơi đội tuyển futsal nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch.

Giải năm nay quy tụ 7 đội tuyển futsal nữ hàng đầu khu vực, gồm: Thái Lan (hạng 8 thế giới), đương kim vô địch Việt Nam (hạng 11), Indonesia (hạng 18), Malaysia (hạng 21), Myanmar (hạng 38), Úc (hạng 66) và Philippines (hạng 69).

Theo kết quả bốc thăm, ĐKVĐ futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Úc. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là bảng đấu tương đối khó cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á và vô địch SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, duy trì phong độ ổn định tại sân chơi khu vực.

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall (Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan).

Các trận đấu mở cửa tự do cho khán giả và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TrueVisions Now.

Để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã hội quân, tập luyện tại TP HCM từ ngày 18-1.