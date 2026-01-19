ĐKVĐ Futsal nữ Việt Nam gặp Úc, Philippines tại giải ASEAN Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

ĐKVĐ Futsal nữ Việt Nam gặp Úc, Philippines tại giải ASEAN Cup

Quốc An

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm Giải Futsal ASEAN Women's Cup 2026, ĐKVĐ tuyển futsal nữ Việt Nam cùng bảng đấu với Úc, Philippines và Myanmar.

Chiều 19-1, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức, sau lần đầu tại Philippines, nơi đội tuyển futsal nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch.

Giải năm nay quy tụ 7 đội tuyển futsal nữ hàng đầu khu vực, gồm: Thái Lan (hạng 8 thế giới), đương kim vô địch Việt Nam (hạng 11), Indonesia (hạng 18), Malaysia (hạng 21), Myanmar (hạng 38), Úc (hạng 66) và Philippines (hạng 69).

Theo kết quả bốc thăm, ĐKVĐ futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Úc. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là bảng đấu tương đối khó cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

img

Với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á và vô địch SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, duy trì phong độ ổn định tại sân chơi khu vực.

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall (Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan). 

Các trận đấu mở cửa tự do cho khán giả và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TrueVisions Now.

Để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã hội quân, tập luyện tại TP HCM từ ngày 18-1.

Tin liên quan

Tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu, hướng tới VCK futsal châu Á 2026

Tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu, hướng tới VCK futsal châu Á 2026

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với Afghanistan trong đợt tập trung hướng tới Giải futsal châu Á 2026.

Thùy Trang chia sẻ về HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

(NLĐO) - Thùy Trang cùng tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 và mang về tấm HCV lịch sử của futsal nữ nước nhà tại SEA Games.

Thùy Trang với cột mốc vàng futsal nữ Việt Nam và Đông Nam Á

(NLĐO) - Thùy Trang người tạo nên những thành tích ấn tượng và cột mốc khó tin với bóng đá nữ và futsal Việt Nam.

Thùy Trang Futsal nữ Việt Nam futsal Đông Nam Á ASEAN women's Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo