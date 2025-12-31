Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ quốc gia

Tin -ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Chiều 31-12, Tuyết Dung tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2, giúp Phong Phú Hà Nam giành điểm số đầu tiên tại Giải futsal nữ VĐQG 2025 sau hai lượt đấu.

Ở lượt trận thứ 2 của giải, Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội trong trận đấu sớm. Đại diện Thủ đô nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 do công Biện Thị Hằng. Chỉ chưa đầy một phút sau, Nguyễn Thị Hoa tiếp tục lập công, đưa cách biệt lên 2 bàn.

Bị dẫn liền hai bàn, Phong Phú Hà Nam đẩy cao nhịp độ tấn công và nhanh chóng có bàn rút ngắn cách biệt. Phút thứ 8, Lan Mai tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, thắp lại hy vọng cho đội bóng Hà Nam.

Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ VĐQG - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, sau nhiều nỗ lực ép sân, bàn gỡ hòa 2-2 cuối cùng cũng đến với Phong Phú Hà Nam ở phút 30. Từ pha phối hợp đá biên, bóng được đưa vào cột hai để Tuyết Dung băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Trận đấu trở về vạch xuất phát, tinh thần Phong Phú Hà Nam lên cao và liên tục gây sức ép trong những phút còn lại. Tuy nhiên, Tuyết Dung cùng các đồng đội không thể có thêm bàn thắng, chấp nhận chia điểm trong ngày có được điểm số đầu tiên tại giải.

Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ VĐQG - Ảnh 2.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Sơn Nam TP HCM có màn thị uy sức mạnh trước đội bóng cùng thành phố. CLB nữ TP HCM sớm để thua đến 0-5 trong hiệp 1 và khép lại hai hiệp đấu với thất bại 0-11 trước Thái Sơn Nam TPHCM.

Với kết quả này, Thái Sơn Nam TP HCM tiếp tục dẫn đầu với 2 trận thắng liên tiếp. CLB nữ TP HCM xếp thứ 2 với 3 điểm.

Lượt đấu tiếp theo của giải sẽ diễn ra vào ngày 2-1-2026, hai cặp đấu lần lượt là Phong Phú Hà Nam với TP HCM, Thái Sơn Nam TP HCM gặp Hà Nội.

Tin liên quan

U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0

U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0

(NLĐO) - Tuyển futsal U19 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 khi giành chiến thắng đậm 18-0 trước U19 Brunei.

Indonesia dẫn trước 2 bàn vẫn bị futsal U16 Việt Nam gỡ hòa

(NLĐO) - Ở trận ra quân giải futsal U16 Đông Nam Á 2025, tuyển futsal Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn có màn gỡ hoà hấp dẫn trước Indonesia

Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

(NLĐO) - Bóng đá Thái Lan đã thất bại trong mục tiêu giành trọn 4 HCV và tuyển futsal Thái Lan vừa xác nhận chia tay cựu HLV tuyển Việt Nam, Miguel Rodrigo.

TP HCM Thái Sơn Nam Tuyết Dung futsal nữ VĐQG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo