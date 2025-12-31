Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ quốc gia

Ở lượt trận thứ 2 của giải, Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội trong trận đấu sớm. Đại diện Thủ đô nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 do công Biện Thị Hằng. Chỉ chưa đầy một phút sau, Nguyễn Thị Hoa tiếp tục lập công, đưa cách biệt lên 2 bàn.

Bị dẫn liền hai bàn, Phong Phú Hà Nam đẩy cao nhịp độ tấn công và nhanh chóng có bàn rút ngắn cách biệt. Phút thứ 8, Lan Mai tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, thắp lại hy vọng cho đội bóng Hà Nam.

Sang hiệp 2, sau nhiều nỗ lực ép sân, bàn gỡ hòa 2-2 cuối cùng cũng đến với Phong Phú Hà Nam ở phút 30. Từ pha phối hợp đá biên, bóng được đưa vào cột hai để Tuyết Dung băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Trận đấu trở về vạch xuất phát, tinh thần Phong Phú Hà Nam lên cao và liên tục gây sức ép trong những phút còn lại. Tuy nhiên, Tuyết Dung cùng các đồng đội không thể có thêm bàn thắng, chấp nhận chia điểm trong ngày có được điểm số đầu tiên tại giải.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Sơn Nam TP HCM có màn thị uy sức mạnh trước đội bóng cùng thành phố. CLB nữ TP HCM sớm để thua đến 0-5 trong hiệp 1 và khép lại hai hiệp đấu với thất bại 0-11 trước Thái Sơn Nam TPHCM.

Với kết quả này, Thái Sơn Nam TP HCM tiếp tục dẫn đầu với 2 trận thắng liên tiếp. CLB nữ TP HCM xếp thứ 2 với 3 điểm.

Lượt đấu tiếp theo của giải sẽ diễn ra vào ngày 2-1-2026, hai cặp đấu lần lượt là Phong Phú Hà Nam với TP HCM, Thái Sơn Nam TP HCM gặp Hà Nội.