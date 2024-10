Đỡ lo hơn nhờ lương hưu tăng

Kể từ ngày 1-7, lương hưu đã tăng 15% theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP. Đây là mức tăng lương hưu và trợ cấp BHXH cao nhất từ trước đến nay, giúp cuộc sống của người hưu trí đỡ vất vả hơn.



An tâm tuổi già

Sau khi điều chỉnh, mức lương hưu của bà Huỳnh Ngọc Lan (SN 1962, huyện Bình Chánh, TP HCM), đã đạt 4,5 triệu đồng/tháng, tiệm cận với mức lương tối thiểu vùng.

Bà Lan đã gắn bó với một công ty sản xuất giày da cho tới lúc nghỉ hưu năm 2019. Những tưởng với 25 năm tham gia BHXH thì lương hưu sẽ khá hơn nhưng khi nhận tháng lương hưu đầu tiên (khoảng 2,8 triệu đồng), bà rất hụt hẫng bởi khoản tiền ít ỏi ấy không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Do vậy, bà buộc phải quay lại công ty cũ làm việc. Tuy nhiên, do sức khỏe suy giảm nên năng suất lao động kém, bà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Với lần tăng lương hưu mới nhất, bà có một nguồn thu nhập ổn định hơn. "Dù vẫn chưa thể sống thoải mái nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn với khoản thu nhập được điều chỉnh này. Nó cho phép tôi giảm bớt số giờ làm việc tại công ty, có thêm thời gian cho bản thân và gia đình" - bà Lan nói.

Tương tự, trong đợt điều chỉnh vừa rồi, lương hưu của ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm quận 10, đã tăng lên khoảng 400.000 đồng. Hiện lương hưu của ông là 2,6 triệu đồng/tháng. Ông Sơn cho biết, ông từng có hơn 20 năm làm việc tại một đơn vị sự nghiệp. Năm 2018, ông nghỉ hưu khi đã có 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện để nhận lương hưu. Thời gian tham gia BHXH ngắn cộng với mức đóng thấp nên lương hưu của ông khi ấy chưa tới 2 triệu đồng. Khi ấy, dù nghỉ hưu nhưng do gia cảnh quá khó khăn nên ông phải chạy xe ôm để kiếm sống. Nếu chịu khó thì mỗi ngày ông kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng, cộng với khoản lương hưu 2,6 triệu đồng cũng tạm đủ sống. Ông Sơn chia sẻ: "Lương hưu tuy không cao nhưng nó là nguồn thu cố định, được cải thiện qua từng năm; cùng với đó, tôi là được lo BHYT suốt đời nên cũng an tâm".

Mong hỗ trợ trượt giá

Cuối năm 2022, bà Đinh Thị Thanh Vân (SN 1967), công nhân Công ty TNHH May thêu Hà Giang (quận Gò Vấp, TP HCM), chính thức nghỉ hưu. Khi ấy, bà có 25 năm 8 tháng tham gia BHXH. Tưởng rằng với số năm đóng ấy, mức hưởng hưu sẽ ổn hơn nhưng song thực tế, bà chỉ nhận được 1,7 triệu đồng/tháng.

Nhận lương tại bưu cục quận 7, TP HCM. Ảnh: MAI CHI

Bà Vân kể dù không phải lo cho con cái nhưng bà vẫn phải lo cho cha mẹ già nên không thể chỉ trông chờ vào lương hưu. Do vậy, bà phải tiếp tục làm việc để có thu nhập. Công ty cũ nhận lại bà song tuổi tác cao nên năng suất rất thấp, mỗi tháng bà chỉ kiếm thêm được hơn 3 triệu đồng. Hiện tại, sau 2 lần điều chỉnh vào năm 2023 và 2024 thì lương hưu của bà đạt mức hơn 2,3 triệu đồng/tháng. Lương hưu tăng, bà rất mừng song vẫn mong muốn chế độ hưu trí sẽ tiếp tục được cải thiện. Có một nghịch lý là với cùng mức lương làm căn cứ đóng BHXH, bà có số năm đóng BHXH lâu hơn nhiều đồng nghiệp nhưng lương hưu thấp hơn những người chỉ đóng 20 năm. "Nguyên nhân là do những năm đầu, tiền lương thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng/tháng nên mức đóng BHXH cũng thấp, khi chia cho cả quá trình đóng thì lương hưu không cao. Do vậy, tôi mong sẽ có chính sách hỗ trợ trượt giá cho những người tham gia BHXH từ sớm mà không rút BHXH lần nào" - bà Vân bày tỏ.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho biết tính đến năm 2024, lương hưu đã trải qua nhiều lần điều chỉnh để nâng cao thu nhập cho người nghỉ hưu, nhằm giúp họ duy trì cuộc sống trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng. Từ năm 2013 - 2023, Chính phủ đã 7 lần điều chỉnh lương hưu, dựa trên các yếu tố như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và tình hình tài chính của quỹ BHXH. Năm 2024, lương hưu tiếp tục điều chỉnh tăng 15% theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30-6-2024, đây là mức tăng cao nhất trong thời gian gần đây, giúp người hưởng lương hưu trí bảo đảm cuộc sống. Hiện mức lương hưu bình quân tại TP HCM là 7,5 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đang nhận mức lương hưu thấp. Cụ thể, trong tháng 10-2024, số người hưởng hưu trí có mức hưởng dưới lương cơ sở tại TP HCM là 4.017 người.

Chế tài doanh nghiệp lách luật Theo BHXH TP HCM, một trong nhữngnguyên nhân chính dẫn đến lương hưu thấp là mức đóng BHXH thấp. Việc doanh nghiệp sử dụng 2-3 bảng lương, trong đó bảng lương thấp nhất dành để đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) thường chỉ xấp xỉ lương tối thiểu vùng là một thực trạng phổ biến. Thiếu minh bạch trong chính sách lương làm cho NLĐ khó nắm rõ quyền lợi của mình đồng thời, tình trạng làm thêm giờ không được trả công hợp lý khiến mức đóng BHXH luôn ở mức thấp, NLĐ phải đối mặt với những khó khăn tài chính khi về hưu. "Cần có chế tài mạnh đối với doanh nghiệp cố tình đóng BHXH không đúng mức lương trả cho NLĐ, từ đó góp phần nâng cao mức lương hưu trong tương lai" - ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, đề xuất.