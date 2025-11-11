HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân Hoàng hậu Dương Vân Nga: Một lòng ngưỡng mộ sâu sắc

Thùy Trang

(NLĐO) - Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến giữ cảm xúc thật để nhân vật có hơi thở con người khi hóa thân Hoàng hậu họ Dương Vân Nga.

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân thành Hoàng hậu Dương Vân Nga

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân Hoàng hậu Dương Vân Nga: Một lòng ngưỡng mộ sâu sắc - Ảnh 1.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến hóa thân thành Hoàng hậu Dương Vân Nga

Tham gia bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" (vừa khai máy), diễn viên Đỗ Thị Hải Yến là một trong những diễn viên được mong đợi. Trong bộ ảnh hậu trường vừa được ê-kíp công bố, nữ diễn viên đang chuẩn bị hóa trang cho nhân vật - Hoàng hậu Dương Vân Nga.

Xuất hiện với dáng vẻ mộc mạc, không trang điểm cầu kỳ, Đỗ Thị Hải Yến vẫn toát lên thần thái thanh tao, sang trọng và sự điềm tĩnh cần thiết để hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một người phụ nữ kiên định giữa biến động triều chính.

Sau "Quán Kỳ Nam" và "1982", "Hộ linh tráng sĩ" là dự án điện ảnh tiếp theo của Đỗ Thị Hải Yến, cũng là lần hiếm hoi Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận một vai thuộc thể loại huyền sử. 

Chia sẻ về nhân vật, Hải Yến nói: "Hoàng hậu họ Dương là một vai diễn rất đặc biệt với tôi. Khi đọc kịch bản, tôi vừa thấy thương, vừa dành cho bà một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Tôi không cố gắng thể hiện nhân vật thật "vĩ đại", mà chỉ mong giữ được cảm xúc chân thật nhất. 

Mỗi khán giả sẽ có một hình dung riêng về Hoàng hậu Dương Vân Nga, nhưng tôi tin rằng, nếu mình thực sự tin và hiểu nhân vật, khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó".

Quý cô trong "Người Mỹ trầm lặng" Đỗ Thị Hải Yến trở lại

Hoạt động gần 30 năm, nhưng Hải Yến thấy hồi hộp khi bắt đầu dự án mới: "Tôi thấy lòng mình lặng lại. Mỗi lần bước vào phim trường, tôi luôn cảm giác như mình đang mở một cánh cửa khác - nơi chỉ có nhân vật tồn tại. Với tôi, đó luôn là khoảnh khắc thiêng liêng".

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân Hoàng hậu Dương Vân Nga: Một lòng ngưỡng mộ sâu sắc - Ảnh 2.

Nhan sắc mộc mạc của Đỗ Thị Hải Yến

Sau "Vũ khúc con cò" (2003) và "Cánh đồng bất tận" (2010), "Hộ linh tráng sĩ" là lần hợp tác thứ 3 giữa Đỗ Thị Hải Yến và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Sự tin tưởng là một trong những lý do khiến Đỗ Thị Hải Yến nhận lời tham gia dự án: "Anh Bình với tôi như một người tri kỷ trong điện ảnh. Giữa chúng tôi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu được mong muốn của nhau. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi làm việc cùng anh, vì anh tôn trọng cảm xúc của diễn viên và luôn tạo không gian để tôi được tự do sống cùng nhân vật".

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân Hoàng hậu Dương Vân Nga: Một lòng ngưỡng mộ sâu sắc - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hải Yến chuẩn bị hóa trang thành Hoàng hậu Dương Vân Nga

Sinh năm 1982, Đỗ Thị Hải Yến bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi và nhanh chóng được chú ý trên cả trong nước lẫn quốc tế qua vai diễn trong bộ phim Hollywood "Người Mỹ trầm lặng" (2022). 

Trong giai đoạn 2000 - 2015, nữ diễn viên chỉ tham gia 7 bộ phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt ở những tác phẩm nghệ thuật như "Chuyện của Pao" (2006), "Cánh đồng bất tận" (2010) hay "Cha và con và…" (2015). 

Sau một thập kỷ vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh với 3 dự án mới: "Quán Kỳ Nam", sắp công chiếu; "1982", dự kiến ra mắt năm 2026 và "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", khai máy năm 2025.

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân Hoàng hậu Dương Vân Nga: Một lòng ngưỡng mộ sâu sắc - Ảnh 4.

Đỗ Thị Hải Yến là ẩn số thú vị trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh"

Bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" (vừa khai máy) đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tái hiện hào khí Đại Cồ Việt.

Đỗ Thị Hải Yến hóa thân Hoàng hậu Dương Vân Nga: Một lòng ngưỡng mộ sâu sắc - Ảnh 5.

Bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" vừa mới khai máy

 

