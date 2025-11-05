HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không"

Minh Khuê

(NLĐO) - Quách Ngọc Ngoan lịch lãm sánh vai Xuân Văn - mỹ nhân "Tử chiến trên không", trong phim "Trái tim què quặt".

Ngoài dàn diễn viên gồm: Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Việt Hưng, Phạm Nhật Linh, Trần Nghĩa…, sự kiện ra mắt phim "Trái tim què quặt" còn có nhiều khách mời: đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, rapper Suboi, Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trâm Anh, Bảo Định…

Tại sự kiện, chia sẻ về vai họa sĩ Triết, Quách Ngọc Ngoan tâm sự: "Tôi cảm ơn đạo diễn Quốc Công và Toka Studio đã mang đến một phim độc lạ như "Trái tim què quặt". Từ cái tên đến cách phát triển tâm lý trong phim này đều rất độc đáo. Nhân vật Triết là nhân vật khiến tôi đủ ám ảnh, đủ hấp dẫn muốn thử xem nếu mình là Triết thì như thế nào".

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 1.

Dàn diễn viên của phim "Trái tim què quặt"

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan (cầm micro) bên Xuân Văn (thứ ba từ trái sang)

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 3.

Xuân Văn trải lòng

Anh nói thêm đã 7 năm rồi mới có cơ hội trở lại trường quay nên lúc đầu có bị "khớp". Thế nhưng, đạo diễn Quốc Công đã tin tưởng rất nhiều và các bạn diễn cũng chịu khó cùng trao đổi để có được cách diễn ăn ý nhất, khớp tâm lý của nhau nhất để đẩy được cao trào cho phim. Anh thực sự rất muốn cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của mọi người.

Nữ diễn viên Xuân Văn - tạo ấn tượng với vai Phương trong "Tử chiến trên không", nhận định vai Xuân - vợ Triết, trong phim là nhân vật phức tạp, nhiều lớp tâm lý đan xen.

Xuân là một phụ nữ xinh đẹp, hiểu chuyện, từng đứng dưới ánh hào quang nhưng đành nhường lại ánh hào quang đó cho chồng.

Sự ẩn ức và dồn nén của Xuân làm nên sự hấp dẫn của nhân vật này. Xuân Văn cũng tiết lộ cô tham gia phim này trước "Tử chiến trên không" và đã mang những trải nghiệm từ vai Xuân để làm kinh nghiệm ứng diễn, kiểm soát biểu cảm khi thử vai trong "Tử chiến trên không".

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 4.

Trần Nghĩa và Xuân Phúc trên thảm đỏ

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 5.

Chào đón khách mời

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 6.

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 7.

Sự kiện thu hút nhiều khách mời

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 8.

Quách Ngọc Ngoan đẹp đôi bên mỹ nhân "Tử chiến trên không" - Ảnh 9.

"Trái tim què quặt" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển của Pháp "À Cloche Coeur" (Trái tim què quặt) của nhà văn Catherine Arley, mở ra một vụ án mạng bí ẩn làm chấn động cả vùng quê yên bình. Một người phụ nữ bị sát và mỗi nhân vật liên quan đều bị nghi ngờ.

Triết (Quách Ngọc Ngoan đóng) - một họa sĩ tài hoa, sở hữu các tác phẩm ấn tượng với giới chuyên môn lẫn truyền thông. Anh có vợ tên Xuân (Xuân Văn đóng) là nữ diễn viên màn bạc xinh đẹp đã quyết định lùi về sau để làm hậu phương cho chồng. Cả hai trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ với sự hy sinh, tình yêu và thủy chung son sắt.

Trái ngược với anh mình, Sơn (Việt Hưng đóng) lại không có một người vợ an phận. Anh yêu Ánh (Nhật Linh đóng) - một nàng phóng viên xinh đẹp, quyến rũ và đang chuẩn bị nổi tiếng. Chính điều đó đã trở thành cái gai trong lòng Sơn, càng nhìn Ánh, anh lại càng cảm nhận sự thất bại chạm đến mình. Phim chính thức ra rạp từ 7-11.

