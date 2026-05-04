Đô thị văn minh, nghĩa tình

Tuần qua, hòa trong không khí cả nước kỷ niệm các ngày lễ lớn, Báo Người Lao Động đăng tải nhiều loạt bài phản ánh thành tựu và khát vọng của TPHCM. "Những công trình dân sinh thiết thực" khởi đăng từ ngày 28-4 là một trong những tuyến thông tin này.

Tại TPHCM, nhiều công trình dân sinh là kết quả chung tay giữa người dân cùng ban, ngành chức năng

Theo đó, quá trình vận động nhân dân chung tay xây dựng không gian công cộng xanh mát, đồng hành với doanh nghiệp chỉnh trang đường phố, đầu tư bệnh viện cửa ngõ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh… của ngành chức năng TPHCM đã và đang tạo nên bức tranh đô thị mang vẻ đẹp vừa văn minh vừa nghĩa tình.

Khẳng định của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dịp khánh thành dự án chỉnh trang đường Lê Lợi, rằng "công trình mang dấu ấn ý Đảng, lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố" dường như khái quát cô đọng nhất bức tranh tươi tắn, lấy người dân làm trung tâm của TPHCM.

Thời gian tới, TPHCM còn nhiều việc phải làm. Trong đó, giải quyết vấn đề ngập nước, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, ma túy… là những nhiệm vụ ưu tiên.

Vì thế, "nỗ lực và nỗ lực hơn nữa" nhằm hướng tới kết quả tốt nhất vừa là đòi hỏi tự thân từ các đơn vị liên quan vừa là chờ đợi chính đáng từ người dân… - nhất là trong những ngày sôi nổi hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.