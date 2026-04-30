Những công trình dân sinh thiết thực (*): Sức bật lớn

Bằng quyết tâm chính trị cùng những nỗ lực bền bỉ, TP HCM đưa hàng loạt dự án lớn về đích.

Lợi ích thấy rõ

Ngay sau thời điểm đi vào hoạt động, các dự án nhanh chóng hòa vào dòng chảy phát triển chung. Trong đó, dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài 4 km, 6 làn xe với hầm chui, cầu vượt… góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc, tạo hướng kết nối trực tiếp vào Nhà ga hành khách T3 và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tương tự, dự án "Chỉnh trang trục đường Thùy Vân" mang đến diện mạo tươi tắn cho khu vực Bãi Sau phường Vũng Tàu. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.068 tỉ đồng thực hiện trên quy mô gần 20 ha, dự án đã biến trên 3 km chạy dọc bờ biển thành công viên với điểm nhấn là quảng trường Tam Thắng với tháp Tam Thắng.

Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: NGỌC GIANG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, đây là công trình quy mô mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, tạo nên thương hiệu đẳng cấp, tăng sức hấp dẫn du khách. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển phường Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 24/2022 của Bộ Chính trị.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn khang trang, hiện đại. Ảnh: NGUYỄN HUỲNH

3 bệnh viện cửa ngõ của TP.HCM gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng là những điểm nhấn ấn tượng nữa. Ngay khi khánh thành, các bệnh viện góp phần nâng cao năng lực y tế, giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung tâm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Công trình hứa hẹn tương lai sáng

Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, TP HCM liên tiếp khởi công, động thổ nhiều công trình trọng điểm. Điển hình là metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Bốn công trình như bốn điểm nhấn chiến lược, phản ánh rõ định hướng mở không gian phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa hành trình phát triển hạ tầng của TP HCM.

Ngoài ra, tuyến metro số 2 với tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, giúp kết nối trung tâm thành phố với phía bắc và tây bắc TP HCM; cầu Cần Giờ tổng mức đầu tư 13.201 tỉ đồng, là công trình hạ tầng được người dân TP HCM chờ đợi suốt nhiều thập kỷ với kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển và đô thị ven biển phía nam thành phố.

Nghi thức động thổ dự án cầu Phú Mỹ 2

Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 tổng mức đầu tư 23.185 tỉ đồng, khi đưa vào khai thác sẽ chia sẻ áp lực giao thông cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời tạo thêm hướng kết nối thuận lợi từ khu Nam TP HCM đi các tỉnh Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành. Một dự án lớn nữa, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tổng mức đầu tư 145.629 tỉ đồng được định hướng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại, hướng tới trung tâm thể thao tầm cỡ quốc tế.

Quyết tâm hơn nữa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhiều lần nhấn mạnh năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình. Điều này nhằm đảm bảo cho tăng trưởng và phát triển của TP HCM trong nhiều năm kế tiếp. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thành phố phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa.

"Trong năm 2026, để tăng trưởng 2 con số, chúng ta phải quyết tâm cao nhất. TP HCM sẽ triển khai rất nhiều công trình, gồm công trình kêu gọi tư nhân và công trình nhà nước" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định nếu cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng các cơ chế đặc thù được trung ương trao,… chắc chắn thành phố có bước phát triển mạnh mẽ.

Các chương trình, kế hoạch, quyết tâm của TP HCM được nhiều người dân cảm nhận, thẩm thấu và tin tưởng… Từ Nghệ An vào học tập rồi lập nghiệp từ năm 2005, chị Hoàng Thị Hằng, phường Thới An, cho biết hơn 20 năm chứng kiến sự đổi thay bằng tình cảm của một người coi thành phố như quê hương thứ 2. Với chị, 5 năm trở lại đây, bản sắc của thành phố thể hiện rõ khi xoa dịu nỗi đau COVID-19 bằng phẩm chất nghĩa tình; phát triển kinh tế xã hội thông qua vô vàn công trình tầm vóc, thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm. "Tôi tin thời gian tới đây, thông qua nỗ lực của toàn bộ hệ thống, các giá trị văn minh, hiện đại, nghĩa tình… toả sáng hơn nữa trên thành phố mang tên Bác" – chị Hằng bày tỏ.

Nhiều nhiệm vụ lớn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra các chương trình trọng điểm, đột phá cho giai đoạn tới. Trong đó, về phát triển hạ tầng, TP HCM thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối thành phố với các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng; phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách; phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ… Nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo; nạo vét, cải tạo hệ thống kênh, sông, rạch; đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải; phát triển hệ thống giao thông thông minh; phát triển khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái… là những nội dung quan trọng nữa.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 28-4