Những công trình dân sinh thiết thực (*): Sức bật lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Những công trình dân sinh thiết thực (*): Sức bật lớn

THIỆN AN

(NLĐO) - Các dự án đã và đang được đưa vào sử dụng góp phần lớn tạo nên diện mạo của TP HCM hôm nay

Bằng quyết tâm chính trị cùng những nỗ lực bền bỉ, TP HCM đưa hàng loạt dự án lớn về đích.

Lợi ích thấy rõ

Ngay sau thời điểm đi vào hoạt động, các dự án nhanh chóng hòa vào dòng chảy phát triển chung. Trong đó, dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài 4 km, 6 làn xe với hầm chui, cầu vượt… góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc, tạo hướng kết nối trực tiếp vào Nhà ga hành khách T3 và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tương tự, dự án "Chỉnh trang trục đường Thùy Vân" mang đến diện mạo tươi tắn cho khu vực Bãi Sau phường Vũng Tàu. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.068 tỉ đồng thực hiện trên quy mô gần 20 ha, dự án đã biến trên 3 km chạy dọc bờ biển thành công viên với điểm nhấn là quảng trường Tam Thắng với tháp Tam Thắng.

Những công trình dân sinh thiết thực (*): Sức bật lớn - Ảnh 1.

Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: NGỌC GIANG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, đây là công trình quy mô mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, tạo nên thương hiệu đẳng cấp, tăng sức hấp dẫn du khách. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển phường Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 24/2022 của Bộ Chính trị.

Những công trình dân sinh thiết thực (*): Sức bật lớn - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn khang trang, hiện đại. Ảnh: NGUYỄN HUỲNH

3 bệnh viện cửa ngõ của TP.HCM gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng là những điểm nhấn ấn tượng nữa. Ngay khi khánh thành, các bệnh viện góp phần nâng cao năng lực y tế, giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung tâm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Công trình hứa hẹn tương lai sáng

Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, TP HCM liên tiếp khởi công, động thổ nhiều công trình trọng điểm. Điển hình là metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Bốn công trình như bốn điểm nhấn chiến lược, phản ánh rõ định hướng mở không gian phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa hành trình phát triển hạ tầng của TP HCM.

Ngoài ra, tuyến metro số 2 với tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, giúp kết nối trung tâm thành phố với phía bắc và tây bắc TP HCM; cầu Cần Giờ tổng mức đầu tư 13.201 tỉ đồng, là công trình hạ tầng được người dân TP HCM chờ đợi suốt nhiều thập kỷ với kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển và đô thị ven biển phía nam thành phố.

Những công trình dân sinh thiết thực (*): Sức bật lớn - Ảnh 3.

Nghi thức động thổ dự án cầu Phú Mỹ 2

Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 tổng mức đầu tư 23.185 tỉ đồng, khi đưa vào khai thác sẽ chia sẻ áp lực giao thông cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời tạo thêm hướng kết nối thuận lợi từ khu Nam TP HCM đi các tỉnh Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành. Một dự án lớn nữa, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tổng mức đầu tư 145.629 tỉ đồng được định hướng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại, hướng tới trung tâm thể thao tầm cỡ quốc tế.

Quyết tâm hơn nữa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhiều lần nhấn mạnh năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình. Điều này nhằm đảm bảo cho tăng trưởng và phát triển của TP HCM trong nhiều năm kế tiếp. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thành phố phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa.

"Trong năm 2026, để tăng trưởng 2 con số, chúng ta phải quyết tâm cao nhất. TP HCM sẽ triển khai rất nhiều công trình, gồm công trình kêu gọi tư nhân và công trình nhà nước" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định nếu cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng các cơ chế đặc thù được trung ương trao,… chắc chắn thành phố có bước phát triển mạnh mẽ.

Các chương trình, kế hoạch, quyết tâm của TP HCM được nhiều người dân cảm nhận, thẩm thấu và tin tưởng… Từ Nghệ An vào học tập rồi lập nghiệp từ năm 2005, chị Hoàng Thị Hằng, phường Thới An, cho biết hơn 20 năm chứng kiến sự đổi thay bằng tình cảm của một người coi thành phố như quê hương thứ 2. Với chị, 5 năm trở lại đây, bản sắc của thành phố thể hiện rõ khi xoa dịu nỗi đau COVID-19 bằng phẩm chất nghĩa tình; phát triển kinh tế xã hội thông qua vô vàn công trình tầm vóc, thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm. "Tôi tin thời gian tới đây, thông qua nỗ lực của toàn bộ hệ thống, các giá trị văn minh, hiện đại, nghĩa tình… toả sáng hơn nữa trên thành phố mang tên Bác" – chị Hằng bày tỏ.

Nhiều nhiệm vụ lớn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra các chương trình trọng điểm, đột phá cho giai đoạn tới. Trong đó, về phát triển hạ tầng, TP HCM thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối thành phố với các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng; phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách; phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ…

Nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo; nạo vét, cải tạo hệ thống kênh, sông, rạch; đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải; phát triển hệ thống giao thông thông minh; phát triển khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái… là những nội dung quan trọng nữa.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 28-4

Tin liên quan

Những công trình dân sinh thiết thực: Thành quả từ sự chung tay

Những công trình dân sinh thiết thực: Thành quả từ sự chung tay

Năm 2025, công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được TPHCM đẩy mạnh với không ít dự án cải tạo môi trường, hạ tầng kỹ thuật

Tối nay, người dân TPHCM xem bắn pháo hoa tại đâu?

(NLĐO) - TPHCM bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhiều gia đình ở TPHCM “nhẹ gánh” tiền điện, bất chấp nắng nóng kéo dài

(NLĐO)- Anh Minh Phú (ngụ TP HCM) cho biết trước đây, tiền điện gia đình mỗi tháng gần 3 triệu đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 800.000 - 1 triệu đồng

TP HCM công trình dân sinh Khởi công công trình dân sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo