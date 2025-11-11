Đoàn đại biểu tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 11-11, hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố bắt đầu hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng". Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức.

Đoàn đại biểu tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia cùng đoàn có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, vào lăng viếng và bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau đó, đoàn đại biểu đã đến tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" diễn ra từ ngày 11 đến 15-11. Đây là hoạt động nhằm tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng nghề nghiệp, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí TP HCM đối với thế hệ đi trước.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Trong khuôn khổ của hành trình, các đại biểu sẽ tham quan một số địa chỉ đỏ như Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (nay là xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên); nơi thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam tại xã Sơn Phú (nay là xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên); nơi đóng quân của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam tại xã Định Biên (nay là xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11-3-1951 tại bản Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ.

Đại biểu nghe thuyết minh viên giới thiệu về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Đặc biệt, đoàn đến thăm Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa; Khu di tích An toàn khu Kim Quan (nay là xã Kim Quan, tỉnh Tuyên Quang), thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn cũng đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc).

Trong hành trình, đoàn công tác đến Khu di tích Pác Bó (tỉnh Cao Bằng); thăm nơi Bác Hồ sáng lập tờ Việt Nam Độc Lập tại xã Trường Hà và nơi in báo Việt Nam Độc Lập tại xã Hòa An. Đoàn cũng sẽ tham quan thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao tại Cao Bằng.

Đoàn công tác cũng sẽ làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. Bên cạnh đó, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) nhằm chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.