Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Đây là hoạt động nhằm tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 7-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức họp đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng".

Tham dự buổi họp đoàn có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. 

Bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới

Tại buổi họp đoàn, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho biết hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" với sự tham gia của hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng nghề nghiệp, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới.

Đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong làm Trưởng đoàn. 

Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" - Ảnh 1.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức họp đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Theo ông Nguyễn Minh Hải, trong hành trình về nguồn, đoàn vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thông tin về hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Đoàn dự kiến sẽ tham quan một số địa chỉ đỏ như Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (nay là xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên); nơi thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam tại xã Sơn Phú (nay là xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên); nơi đóng quân của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam tại xã Định Biên (nay là xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11-3-1951 tại bản Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ.

Đặc biệt, đoàn đến thăm Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa; Khu di tích An toàn khu Kim Quan (nay là xã Kim Quan, tỉnh Tuyên Quang), thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn cũng đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc).

Số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay

Trong hành trình, đoàn công tác đến Khu di tích Pác Bó (tỉnh Cao Bằng); thăm nơi Bác Hồ sáng lập tờ Việt Nam Độc Lập tại xã Trường Hà và nơi in báo Việt Nam Độc Lập tại xã Hòa An. Đoàn cũng sẽ tham quan thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao tại Cao Bằng.

Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" - Ảnh 3.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong cho biết đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" năm nay có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. Cạnh đó, đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) nhằm chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong bày tỏ vui mừng khi đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" tập hợp được những cá nhân tiêu biểu của các cơ quan báo chí TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Đây là những tác giả đã đoạt các giải thưởng báo chí của Trung ương và TP HCM. 

Theo ông Tăng Hữu Phong, đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" năm nay có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cho biết hành trình được tổ chức trong bối cảnh một số địa phương vừa vượt qua cơn bão số 13, một số địa phương mà đoàn đến vẫn còn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Do đó, hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" có nhiều nội dung chăm lo cho đồng bào vùng thiên tai. "Nguồn chăm lo này do các cơ quan báo chí tự nguyện ủng hộ" - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM thông tin.

Ông Tăng Hữu Phong bày tỏ mong muốn các đại biểu tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" với tinh thần vui vẻ, yêu thương, đoàn kết. Từ đó, xây dựng nên cộng đồng báo chí TP HCM có ích cho xã hội.

Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" - Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia buổi họp đoàn

Hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí TP HCM đối với thế hệ đi trước.

Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố bồi dưỡng nhận thức chính trị, trau dồi nghiệp vụ, củng cố đạo đức nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Hành trình về nguồn ý nghĩa, tự hào của đại biểu trí thức TP HCM: Tạo nên những giá trị mới

Hành trình về nguồn ý nghĩa, tự hào của đại biểu trí thức TP HCM: Tạo nên những giá trị mới

(NLĐO)- TP HCM rất cần sự chung tay của đội ngũ trí thức để giúp thành phố phát triển bền vững, hiệu quả hơn

Hành trình về nguồn ý nghĩa, tự hào của đại biểu trí thức TP HCM

(NLĐO) - Đây là chuyến về nguồn đầu tiên được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức

Những điểm đến khó quên trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM

(NLĐO)- Đoàn đại biểu trí thức TP HCM do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn.

ban Tuyên giáo TP HCM về nguồn Báo chí cách mạng Việt Nam hành trình cách mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo