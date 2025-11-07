Hơn 100 người làm báo TP HCM tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Chiều 7-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức họp đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng".

Tham dự buổi họp đoàn có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới

Tại buổi họp đoàn, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho biết hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" với sự tham gia của hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng nghề nghiệp, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới.

Đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong làm Trưởng đoàn.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức họp đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Theo ông Nguyễn Minh Hải, trong hành trình về nguồn, đoàn vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thông tin về hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Đoàn dự kiến sẽ tham quan một số địa chỉ đỏ như Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (nay là xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên); nơi thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam tại xã Sơn Phú (nay là xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên); nơi đóng quân của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam tại xã Định Biên (nay là xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11-3-1951 tại bản Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ.

Đặc biệt, đoàn đến thăm Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa; Khu di tích An toàn khu Kim Quan (nay là xã Kim Quan, tỉnh Tuyên Quang), thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn cũng đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc).

Số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay

Trong hành trình, đoàn công tác đến Khu di tích Pác Bó (tỉnh Cao Bằng); thăm nơi Bác Hồ sáng lập tờ Việt Nam Độc Lập tại xã Trường Hà và nơi in báo Việt Nam Độc Lập tại xã Hòa An. Đoàn cũng sẽ tham quan thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao tại Cao Bằng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong cho biết đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" năm nay có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. Cạnh đó, đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) nhằm chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong bày tỏ vui mừng khi đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" tập hợp được những cá nhân tiêu biểu của các cơ quan báo chí TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Đây là những tác giả đã đoạt các giải thưởng báo chí của Trung ương và TP HCM.

Theo ông Tăng Hữu Phong, đoàn hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" năm nay có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cho biết hành trình được tổ chức trong bối cảnh một số địa phương vừa vượt qua cơn bão số 13, một số địa phương mà đoàn đến vẫn còn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Do đó, hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" có nhiều nội dung chăm lo cho đồng bào vùng thiên tai. "Nguồn chăm lo này do các cơ quan báo chí tự nguyện ủng hộ" - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM thông tin.

Ông Tăng Hữu Phong bày tỏ mong muốn các đại biểu tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" với tinh thần vui vẻ, yêu thương, đoàn kết. Từ đó, xây dựng nên cộng đồng báo chí TP HCM có ích cho xã hội.

Các đại biểu tham gia buổi họp đoàn