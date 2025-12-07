Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn

Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch số 42/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức hội nghị, tập huấn một số chuyên đề cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn và công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Dự hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Hội nghị đã nghe ông Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung lớn về bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra với tổ chức Công đoàn Việt Nam và công tác tuyên giáo công đoàn trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Đảng ta đã tổng kết: "Tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong việc dẫn dắt, định hướng, thực hành và tổng kết các hoạt động cách mạng, đặc biệt là việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đối với tuyên giáo công đoàn phải làm sao đưa được chủ trương, đường lối của Đảng đến với công nhân, người lao động nhất là liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi sát sườn của họ; bên cạnh đó là đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo công đoàn quan trọng hơn bao giờ hết.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra dẫn chứng, có những cuộc ngừng việc tập thể trong doanh nghiệp xảy ra bắt đầu từ việc người lao động thiếu thông tin hoặc tiếp cận được những thông tin thất thiệt, không chính xác. Nếu tổ chức công đoàn kịp thời nắm bắt, đưa ra những thông tin chính xác cùng những giải thích thỏa đáng, các cuộc đình công, ngừng việc tập thể sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Truyền thông công đoàn không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền đơn thuần, mà còn là một cấu phần quan trọng của quản trị xã hội, bảo đảm người lao động được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng nghĩa với số lượng công nhân lao động tăng nhanh, quy mô công đoàn vì thế không ngừng mở rộng. Bên cạnh đó, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được pháp luật quy định cho phép ra đời cạnh tranh với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tất cả các lý do trên khiến áp lực đối với đội ngũ cán bộ tuyên truyền ngày càng lớn khi công việc ngày càng nhiều lên, cán bộ công đoàn không tăng lên. Muốn hoàn thành nhiệm vụ buộc cán bộ công đoàn phải ý thức nâng cao năng lực, áp dụng công nghệ để có thể triển khai công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tại chuyên đề "Bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam", ông Ngọ Duy Hiểu chỉ ra những yếu tố tác động sâu rộng đến hoạt động của tổ chức công đoàn như: Đời sống một bộ phận người lao động còn khó khăn: việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, làm thêm kéo dài, thiếu điều kiện chăm sóc gia đình, đối mặt nguy cơ nghèo hóa và không có lương hưu khi về già.

Hệ thống pháp luật còn bất cập, trong khi tình trạng vi phạm pháp luật lao động của một số doanh nghiệp vẫn diễn ra; chủ doanh nghiệp chưa thật sự tôn trọng quyền của người lao động. Những yếu tố trên không chỉ tác động đến đời sống công nhân mà còn làm thay đổi tư duy, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Công đoàn phải nhìn thẳng vào thách thức để đổi mới, nếu không sẽ tụt lại phía sau người lao động và doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Hội nghị

Do vậy, trong bối cảnh mới, phương pháp tiếp cận, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động cần chủ động, linh hoạt, thân thiện, sâu sát, thấu hiểu. Phải đa dạng hóa, phong phú hóa nội dung tuyên truyền; thay đổi căn bản tư duy, cách thức tiếp cận lấy lợi ích mang lại cho đoàn viên, người lao động làm chất kết dính. Áp dụng chuyển đổi số, đặc biệt coi trọng mạng xã hội, ứng dụng chuyển đổi số, AI… trong công tác truyền thông. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, là mối quan tâm của đoàn viên, người lao động; được chắt lọc ngắn gọn, bản chất, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Liều lượng tuyên truyền cân nhắc phù hợp cho từng đối tượng, hoàn cảnh, vấn đề, tránh giáo điều, rập khuôn, hàn lâm, xa thực tế.