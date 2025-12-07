Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tuyên giáo công đoàn phải làm sao đưa được chủ trương, đường lối của Đảng đến với công nhân, người lao động nhất là liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi

Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch số 42/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức hội nghị, tập huấn một số chuyên đề cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn và công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Dự hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Hội nghị đã nghe ông Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung lớn về bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra với tổ chức Công đoàn Việt Nam và công tác tuyên giáo công đoàn trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Đảng ta đã tổng kết: "Tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong việc dẫn dắt, định hướng, thực hành và tổng kết các hoạt động cách mạng, đặc biệt là việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng.

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đối với tuyên giáo công đoàn phải làm sao đưa được chủ trương, đường lối của Đảng đến với công nhân, người lao động nhất là liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi sát sườn của họ; bên cạnh đó là đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo công đoàn quan trọng hơn bao giờ hết.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra dẫn chứng, có những cuộc ngừng việc tập thể trong doanh nghiệp xảy ra bắt đầu từ việc người lao động thiếu thông tin hoặc tiếp cận được những thông tin thất thiệt, không chính xác. Nếu tổ chức công đoàn kịp thời nắm bắt, đưa ra những thông tin chính xác cùng những giải thích thỏa đáng, các cuộc đình công, ngừng việc tập thể sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Truyền thông công đoàn không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền đơn thuần, mà còn là một cấu phần quan trọng của quản trị xã hội, bảo đảm người lao động được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng nghĩa với số lượng công nhân lao động tăng nhanh, quy mô công đoàn vì thế không ngừng mở rộng. Bên cạnh đó, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được pháp luật quy định cho phép ra đời cạnh tranh với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tất cả các lý do trên khiến áp lực đối với đội ngũ cán bộ tuyên truyền ngày càng lớn khi công việc ngày càng nhiều lên, cán bộ công đoàn không tăng lên. Muốn hoàn thành nhiệm vụ buộc cán bộ công đoàn phải ý thức nâng cao năng lực, áp dụng công nghệ để có thể triển khai công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tại chuyên đề "Bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam", ông Ngọ Duy Hiểu chỉ ra những yếu tố tác động sâu rộng đến hoạt động của tổ chức công đoàn như: Đời sống một bộ phận người lao động còn khó khăn: việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, làm thêm kéo dài, thiếu điều kiện chăm sóc gia đình, đối mặt nguy cơ nghèo hóa và không có lương hưu khi về già.

Hệ thống pháp luật còn bất cập, trong khi tình trạng vi phạm pháp luật lao động của một số doanh nghiệp vẫn diễn ra; chủ doanh nghiệp chưa thật sự tôn trọng quyền của người lao động. Những yếu tố trên không chỉ tác động đến đời sống công nhân mà còn làm thay đổi tư duy, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Công đoàn phải nhìn thẳng vào thách thức để đổi mới, nếu không sẽ tụt lại phía sau người lao động và doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Hội nghị

Do vậy, trong bối cảnh mới, phương pháp tiếp cận, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động cần chủ động, linh hoạt, thân thiện, sâu sát, thấu hiểu. Phải đa dạng hóa, phong phú hóa nội dung tuyên truyền; thay đổi căn bản tư duy, cách thức tiếp cận lấy lợi ích mang lại cho đoàn viên, người lao động làm chất kết dính. Áp dụng chuyển đổi số, đặc biệt coi trọng mạng xã hội, ứng dụng chuyển đổi số, AI… trong công tác truyền thông. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, là mối quan tâm của đoàn viên, người lao động; được chắt lọc ngắn gọn, bản chất, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Liều lượng tuyên truyền cân nhắc phù hợp cho từng đối tượng, hoàn cảnh, vấn đề, tránh giáo điều, rập khuôn, hàn lâm, xa thực tế.

Tin liên quan

Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn về công tác tuyền thông cho cán bộ Công đoàn Campuchia

Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn về công tác tuyền thông cho cán bộ Công đoàn Campuchia

(NLĐO) - Chương trình tập huấn nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tổ chức Công đoàn hai nước trong thời đại số

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau lũ

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ vừa qua

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.

Ngọ Duy Hiểu Tuyên giáo Công đoàn Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo