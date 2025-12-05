Sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam để phù hợp với thực tiễn

Chiều 5-12, Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 - LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) với sự tham gia của khoảng 40 cán bộ Công đoàn phường, xã, Công đoàn cơ sở đông đoàn viên- lao động.

Ông Võ Khắc Bình, đại diện Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 - LĐLĐ TP HCM, triển khai một số nội dung cần góp ý

Tại hội nghị, các cán bộ Công đoàn đã tập trung thảo luận, góp ý một số nội dung liên quan đến quy định về tổ chức Công đoàn các cấp, nhất là việc bổ sung Công đoàn đặc thù gồm các Công đoàn phường, xã, Công đoàn khu công nghiệp, Công đoàn tập đoàn…; các chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới, vấn đề cấp thẻ đoàn viên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Thạnh Mỹ Tây, kiến nghị cần làm rõ vị trí, vai trò, xác định rõ chức năng, quyền hạn của Công đoàn phường trong các mặt công tác để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nên có cơ chế phân phối tài chính phù hợp để Công đoàn phường chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và chăm lo tốt cho đoàn viên - lao động.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại hội nghị

Nhiều đại biểu cũng góp ý liên quan đến việc thu đoàn phí Công đoàn. Qua đó, có ý kiến cho rằng hiện nay nhiều doanh nghiệp không công khai bảng lương của người lao động, dẫn đến khó khăn cho công tác thu đoàn phí theo đúng quy định cũng như công tác kiểm tra, giám sát. Do đó, nên quy định mức tiền lương đóng kinh phí dựa trên mức lương tối thiểu vùng hoặc mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Ông Võ Khắc Bình, đại diện Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 đã ghi nhận, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện bản dự thảo, bảo đảm Điều lệ mới phù hợp thực tiễn, nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.