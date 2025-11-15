Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" là hoạt động do công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7); là dịp để công đoàn chăm lo cho người lao động, cơ hội để các bên cùng chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

"Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 của CASUMINA được tổ chức cho toàn thể gần 2.000 công nhân của công ty, với giá trị 60.000 đồng/người/suất. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, đại diện Công đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: Thanh Thảo

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, trên cơ sở báo cáo của 34 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và 17 Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc, Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025.

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, 100% các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch; phối hợp, vận động, đối thoại, thương lượng với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các nguồn xã hội hóa cùng tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 đồng loạt trong phạm vi cả nước, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hơn 2,1 triệu lao động được chăm lo "Bữa cơm Công đoàn"

Thống kê của Ban Quan hệ Lao động, đã có 5.132 công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Bữa cơm công đoàn năm 2025, với dự tham dự của hơn 2,171 triệu đoàn viên, người lao động; tổng chi cho Bữa cơm Công đoàn năm 2025 là hơn 148,714 tỉ đồng.

Bà Hồ Thị Kim Ngân cho biết năm 2025, số CĐCS tổ chức Bữa cơm Công đoàn giảm, nhưng số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao hơn (68.500 đồng/suất, so với 50.300 đồng/suất của năm 2024), giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể. Một số LĐLĐ tỉnh, thành, ngành triển khai Bữa cơm Công đoàn ở nhiều CĐCS với số lượng người thụ hưởng lớn như LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh có 508 CĐCS hưởng ứng với 253.383 người; LĐLĐ TP HCM triển khai ở 416 CĐCS với 223.829 người; LĐLĐ TP Hải Phòng triển khai ở 295 CĐCS với 172.905 người; LĐLĐ tỉnh Đồng Nai triển khai ở 126 CĐCS với 143.664 người; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai ở 554 CĐCS với 95.157 người; Công đoàn Dệt may VN triển khai ở 77 CĐCS với 93.917 người; Công đoàn Quốc phòng triển khai ở 264 CĐCS với 91.489 người.

Bữa cơm công đoàn năm 2025, với dự tham dự của hơn 2,171 triệu đoàn viên, người lao động; tổng chi cho Bữa cơm Công đoàn năm 2025 là hơn 148,714 tỉ đồng

Bên cạnh hoạt động chính là tổ chức bữa ăn, các cấp công đoàn đã lồng ghép, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho đoàn viên, người lao động như tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng bánh trung thu cho đoàn viên, người lao động; chúc mừng, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên, người lao động có sinh nhật trong tháng; kết nạp đảng viên, đoàn viên, thành lập CĐCS; trao tặng Mái ấm Công đoàn; giao lưu văn nghệ, thể thao...

Mang ý nghĩa lớn về tinh thần, bồi đắp sự đoàn kết, chia sẻ và thấu hiểu

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhận xét: Bữa cơm Công đoàn năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, tập trung vào các doanh nghiệp lớn, đông lao động và có bếp ăn tập thể hằng ngày.

"Thông qua Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" tạo nên bầu không khí gắn kết, thấu hiểu giữa đoàn viên, người lao động với người sử dụng lao động; người lao động tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, tự nguyện xin gia nhập Công đoàn, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tại đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động, để đoàn viên, người lao động an tâm làm việc, thi đua lao động, sản xuất..." - ông Ngọ Duy Hiểu cho hay.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội dự "Bữa cơm công đoàn" tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, tuyệt đại đa số cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động đánh giá "Bữa cơm Công đoàn" không chỉ là một bữa ăn ca đơn thuần, mang tính chăm lo về vật chất mà còn mang ý nghĩa lớn về tinh thần, bồi đắp sự đoàn kết, chia sẻ và thấu hiểu giữa các thành viên trong tổ chức.

Từ những doanh nghiệp thuộc vùng mỏ, điện lực, xây dựng đến doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, từ các doanh nghiệp tư nhân ở miền Bắc, hay doanh nghiệp liên doanh ở miền Nam, miền Trung, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi có đông đoàn viên, người lao động… đâu đâu cũng là những niềm xúc động, sẻ chia của hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và doanh nghiệp dùng bữa cơm Công đoàn với công nhân

Nhiều báo cáo của địa phương, ngành đánh giá: "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 đã thể hiện được dấu ấn, vai trò của tổ chức Công đoàn thông qua đối thoại, thương lượng để mang đến phúc lợi tốt hơn, cao hơn quy định của pháp luật đến với người lao động. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ 100% giá trị bữa cơm Công đoàn.