Thời sự

Đoạn clip 39 giây ở Tây Ninh gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Hải Đường

(NLĐO)- Đoạn clip dài 39 giây ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc gây phẫn nộ ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 39 giây ghi lại hình ảnh một khách hàng suýt mất mạng vì bị đạp ngã ra đường.

Clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh

Hình ảnh trong clip cho thấy vào khoảng 7 giờ 19 phút ngày 25-11, một người đàn ông chạy xe máy chở nhiều vật dụng phía sau, dừng lại trước một cửa hàng nông ngư cơ tại ấp Thủ Khoa Thừa, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh để hỏi mua hàng.

Khi người đàn ông này vừa đứng cạnh xe thì từ phía cửa hàng bên cạnh, một bàn chân bất ngờ đưa ra, đạp thẳng vào bao đồ phía sau xe máy.

Cú đạp khiến cả người và xe máy đổ nhào ra đường đúng lúc một ô tô đang chạy tới. May mắn, chiếc ô tô chạy chậm nên người đàn ông thoát nạn chỉ trong khoảnh khắc.

Hình ảnh từ clip cho thấy nếu người đàn ông ngã nhanh hơn chỉ một giây, hoặc ô tô đi sát lề và nhanh hơn thì hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Công an xã Thủ Thừa, đơn vị đã nắm được thông tin và mời làm việc 2 chủ cơ sở liên quan trong đoạn clip để xác minh.

Qua làm việc ban đầu, công an xác định mâu thuẫn kinh doanh giữa 2 cơ sở là nguyên nhân dẫn đến hành vi đạp người đàn ông đang dừng mua hàng, gây ra tình huống nguy hiểm mà camera ghi lại.

Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ và các nội dung liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đoạn clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh: Khách hàng suýt mất mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ - Ảnh 2.

Đoạn clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh: Khách hàng suýt mất mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ - Ảnh 3.

Đoạn clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh: Khách hàng suýt mất mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ - Ảnh 4.

Người đàn ông suýt mất mạng do bị đạp ngã. Ảnh cắt ra từ clip

"Vụ việc có dấu hiệu gây nguy hiểm đối với tính mạng người khác, nên cơ quan chức năng sẽ xem xét nghiêm túc nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự" - vị lãnh đạo này nói.

Hiện trường vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã ra đường

tỉnh Tây Ninh mạng xã hội
