Ngày 19-12, Đoàn cán bộ LĐLĐ TPHCM do bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn đã đến thăm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương và trao kinh phí chăm lo cho đoàn viên - lao động tại gói thầu XL03, thuộc công trình đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực Bình Dương.

Bà Nguyễn Kim Loan trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng để chăm lo cho đoàn viên - lao động tại gói thầu XL03, thuộc công trình đường Vành đai 3 TPHCM

Bà Nguyễn Kim Loan cho biết đây là hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tại các công trình trọng điểm trên nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đây, bà Nguyễn Kim Loan bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của các tập thể, đoàn viên - lao động đã không quản vất vả, làm việc hết sức mình để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đoàn thăm hỏi công nhân thi công trên công trường Vành đai 3

Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương trong việc tham mưu các hoạt động chăm lo, giám sát điều kiện làm việc của người lao động tại các dự án.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cho Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương nhằm chăm lo, động viên người lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3 TPHCM.

Trung tá Phạm Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 6, Binh đoàn 12 cho biết theo kế hoạch, gói thầu XL03 sẽ hoàn thành vào tháng 6-2026, đến nay đơn vị thi công đang đẩy nhanh các hạng mục để có thể về đích đúng tiến độ.