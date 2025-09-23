Việc Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) hợp nhất với TP HCM, không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển mà còn làm tài nguyên du lịch của TP HCM tăng vọt. Với định hướng trở thành một siêu đô thị du lịch đa sản phẩm, đa trải nghiệm, vận hành thông minh và hướng đến phát triển bền vững, chỉ trong thời gian ngắn sau hợp nhất, ngành du lịch đã liên tục tổ chức các đợt khảo sát và thử nghiệm sản phẩm mới.

"Mở khóa" quỹ tài nguyên

Vài ngày trước, Sở Du lịch TP HCM đã dẫn đoàn doanh nghiệp (DN) lữ hành thực hiện chuyến tiền trạm một tuyến food tour (du lịch ẩm thực), tìm hiểu các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở có sản phẩm OCOP (thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3-4 sao ở các phường thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; đồng thời khảo sát lớp dạy nấu ăn và các cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Mục tiêu là giúp DN nhanh chóng xây dựng bổ sung những tuyến trải nghiệm ẩm thực - văn hóa, kết nối các điểm đến trong không gian du lịch mới sau sáp nhập.

Trước đó, cuối tháng 8-2025, hơn 50 đại biểu là DN lữ hành, cơ sở lưu trú và dịch vụ đã cùng đi thực địa các điểm sinh thái - văn hóa - lịch sử như Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Di tích đoàn tàu không số Lộc An, Suối Rao Ecolodge, Trung tâm Huấn luyện - Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam… để đánh giá chất lượng và công bố các gói tour liên kết vùng.

Du khách tham quan các điểm đến ở TP HCM

Là một trong những đơn vị tham gia các chuyến khảo sát, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vinagroup, cho biết ông và ê-kíp đang ở giai đoạn "lọc" ý tưởng và xếp lại danh mục, ưu tiên sản phẩm có bản sắc riêng, phù hợp xu hướng du lịch độc lạ, bền vững và trải nghiệm ẩm thực. Theo ông, việc hợp nhất địa giới đã "mở khóa" quỹ tài nguyên và tăng tính kết nối, giúp sản phẩm du lịch linh hoạt hơn. "Việc hình thành nên siêu đô thị như TP HCM là một bước ngoặt to lớn góp phần nâng cao tính kết nối và đa dạng hóa tài nguyên du lịch, đặc biệt tạo nên những sản phẩm du lịch có tính ứng biến đa dạng và hấp dẫn hơn" - ông Mẫn nói.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, nhìn nhận hợp nhất địa giới không chỉ rút ngắn việc kết nối tour - tuyến liên vùng mà còn tạo điều kiện để thiết kế sản phẩm có chiều sâu, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. "Đây là thời điểm để đầu tư đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tích hợp tiêu chí du lịch xanh, đồng hành với thành phố trong chiến lược thu hút khách quốc tế. Khách quốc tế hiện lưu trú tại TP HCM thường ngắn (2-3 đêm) nhưng nhờ mô hình điểm đến mở rộng, DN đang phát triển các gói tour kéo dài thành 5-7 đêm, bằng cách kết hợp sản phẩm biển, văn hóa - làng nghề và du lịch sinh thái vùng ven" - bà nói.

Chưa hết, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM (ITE HCMC) năm 2025 được tổ chức trong 4 ngày đầu tháng 9, với hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương giữa các DN, nhà đầu tư trong nước và quốc tế (người mua quốc tế) đã được xúc tiến, trong đó gần 50% cuộc hẹn được ký kết thành công. Sự kiện cũng thu hút hơn 46.100 lượt khách tham quan, gồm 35.550 lượt khách thương mại và 10.555 lượt khách công chúng. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, đánh giá thành công của ITE HCMC và việc du lịch thành phố được vinh danh Giải thưởng Tiếp thị Du lịch TPO BEST AWARDS 2025 với chiến dịch "Tìm đúng chất, chạm đúng cảm" đã góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp

Ở góc độ DN, việc hợp nhất địa giới hành chính TP HCM đã mở ra cơ hội lớn để sáng tạo sản phẩm, khai thác tốt hơn tài nguyên địa phương và liên kết vùng.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Ban Tiếp thị và Truyền thông, Công ty Lữ hành Vietluxtour, nói rằng công ty đã "ngay lập tức" làm mới bộ sản phẩm du lịch Việt Nam sau sáp nhập. Trong đó chuẩn hóa các tuyến tour từ 1-3 ngày tích hợp vận chuyển, ẩm thực, văn hóa trong một sản phẩm duy nhất, các sản phẩm du lịch xanh (tuyến metro số 1), du lịch gắn kết hoạt động có trách nhiệm với môi trường ở Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn...

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, nhận định, sau hợp nhất địa giới, TP HCM có quỹ tài nguyên du lịch đa dạng hơn với biển Cần Giờ, sinh thái - nông nghiệp ở Củ Chi, Nhà Bè... Điều này tạo điều kiện phát triển tour đô thị kết hợp sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày để kéo dài thời gian lưu trú. Hạ tầng kết nối liên vùng được cải thiện giúp mở rộng city tour bán kính 50-70 km, kết hợp điểm tham quan - trải nghiệm - lưu trú theo chuỗi.

Đồng thời, TP HCM có thể trở thành trung tâm (hub) tổ chức tour MICE (du lịch kết hợp hội nghị), giáo dục, thể thao... với các gói combo 3-5 ngày. "Hiện Vietravel đang tái cấu trúc sản phẩm theo cụm vùng, chuyển từ tham quan đơn điểm sang trải nghiệm chuỗi điểm đến, biến TP HCM thành trung tâm lưu trú, khám phá, kết nối tour tuyến của toàn vùng Đông Nam Bộ" - bà Phương Hoàng nói.

Các DN đều nhìn nhận chưa bao giờ, cơ hội lớn để TP HCM trở thành siêu đô thị du lịch quốc tế lại gần như hiện tại. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, nhận định sau sáp nhập, TP HCM đang có rất nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm city tour, tour đêm, tour sông nước - biển đảo, cùng loạt trải nghiệm xanh công nghệ, kết nối farmstay - làng nghề - văn hóa. Đặc biệt, sản phẩm cao cấp thúc đẩy du lịch chi tiêu cao, lưu trú lâu hơn như tour MICE kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp...

Ngay thời điểm hiện tại, nhiều DN lữ hành tập trung đầu tư sản phẩm city tour đêm gồm ẩm thực đặc trưng, ăn tối trên du thuyền trên sông Sài Gòn hay tuyến city tour bằng đường sông nối các phường trung tâm với Cần Giờ, Nhà Bè và liên kết các vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

"Thế mạnh lớn nhất của TP HCM là không gian du lịch liền mạch từ trung tâm (Bảo tàng, phố đi bộ, chợ đêm, show diễn) đến ngoại ô, ven sông - biển Cần Giờ, Vũng Tàu, Bình Dương đều có thể thiết kế trong 2-3 ngày, cho đến 7-10 ngày. Những tuyến như TP HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu hoặc hành trình tàu cao tốc, xe bus liên tỉnh từ TP HCM - các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, kéo dài lưu trú - giúp siêu đô thị không chỉ là điểm trung chuyển mà là điểm phải đến và ở lâu" - ông Phạm Anh Vũ nói.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP HCM là một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng.

(Còn tiếp)

Cú hích lớn Theo TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế và du lịch TP HCM, sau sáp nhập, không gian mới mang dáng dấp của một siêu đô thị đa bản sắc: trung tâm tài chính - văn hóa sôi động (TP HCM cũ), vùng công nghiệp thông minh - logistics hiện đại (Bình Dương cũ) và vùng du lịch nghỉ dưỡng biển đảo - sinh thái (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Mỗi khu vực đóng vai trò như một trung tâm chức năng trong hệ sinh thái du lịch tổng thể. Sự kết hợp này giúp hình thành một không gian du lịch liên vùng - bổ trợ - tích hợp, từ đó tạo điều kiện để xây dựng một hành trình du lịch liền mạch, phong phú và cá nhân hóa cho từng đối tượng khách.



