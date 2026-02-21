Đoàn Đại biểu dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đoàn Đại biểu dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

PHAN ANH

(NLĐO)- Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Đền Tưởng niệm Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ngày 21-2 (nhằm mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026), đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Đền Tưởng niệm Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nhân dịp họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM năm 2026.

Dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước... cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ.

img

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược ghi danh hơn 45.600 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

img

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP HCM dâng hoa, dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tiếp đó, tại Đền Tưởng niệm Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, đoàn dành một phút mặc niệm, thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự hy sinh, cống hiến to lớn của các lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến công lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM năm 2026.

Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động tàn ác, dã man của địch, đây cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương và quyết định chiến lược của Trung ương.

Mỗi lần ôn lại lịch sử là mỗi lần khắc sâu thêm truyền thống đoàn kết, sắt son thủy chung của Đảng với nhân dân và Bác Hồ.

Các thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu và để lại một phần thân thể nơi mảnh đất này, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM. Trong mỗi chiến công của vùng đất này "có máu xương, công sức, trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc".

Tin liên quan

Công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

(NLĐO) - Cán bộ Công đoàn, công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

(NLĐO) - Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn"

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM

dâng hương đoàn đại biểu TPHCM Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Đoàn đại biểu TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo