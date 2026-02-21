Đoàn Đại biểu dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ngày 21-2 (nhằm mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026), đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Đền Tưởng niệm Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nhân dịp họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM năm 2026.

Dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước... cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược ghi danh hơn 45.600 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP HCM dâng hoa, dâng hương tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tiếp đó, tại Đền Tưởng niệm Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, đoàn dành một phút mặc niệm, thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự hy sinh, cống hiến to lớn của các lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến công lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM năm 2026.

Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động tàn ác, dã man của địch, đây cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương và quyết định chiến lược của Trung ương.

Mỗi lần ôn lại lịch sử là mỗi lần khắc sâu thêm truyền thống đoàn kết, sắt son thủy chung của Đảng với nhân dân và Bác Hồ.

Các thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu và để lại một phần thân thể nơi mảnh đất này, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM. Trong mỗi chiến công của vùng đất này "có máu xương, công sức, trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc".