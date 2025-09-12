TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam

Ngày 12-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10, đoàn đại biểu TP HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Nam Du và Hòn Đốc. Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân – làm trưởng đoàn; ông Lê Hoàng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM – làm trưởng đoàn đại biểu thành phố.

Đoàn đại biểu TP HCM dâng hương tại Bia tưởng niệm những nạn nhân cơn bão số 5 năm 1997 trên đảo Nam Du

Tại đảo Nam Du, đoàn đã dâng hương tại Bia tưởng niệm những nạn nhân cơn bão số 5 năm 1997 – cơn bão lịch sử đã cướp đi gần 500 sinh mạng người dân Kiên Giang cụ trong hai ngày 2 và 3-11-1997, để lại nỗi đau thương sâu nặng cho nhiều gia đình.

Đoàn cũng đến thăm, làm việc với Trạm Ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), lắng nghe báo cáo tình hình và bày tỏ sự tri ân, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ nơi đảo xa.

Đoàn đại biểu TP HCM tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 600, Vùng 5 Hải quân

Nam Du hiện có 21 hòn đảo lớn nhỏ, cách đất liền 50 hải lý, được chia thành 2 tiểu khu An Sơn và Nam Du, với gần 2.100 hộ dân (hơn 7.800 nhân khẩu). Trên đảo có nhiều lực lượng phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống khai thác hải sản trái phép, bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn hàng hải....

Bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, trao quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đảo Nam Du

Dịp này, đoàn đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các lực lượng trên đảo và người dân.

Đoàn đại biểu TP HCM tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 625

Tại đảo Hòn Đốc, đoàn tiếp tục trao quà cho 6 đơn vị lực lượng, chính quyền và trường học với tổng trị giá 33 triệu đồng. Trạm Ra đa 625 được nhận phần quà hơn 68 triệu đồng, trong đó có công trình "Nâng cao chất lượng tuyên truyền" trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, trao quà cho 8 hộ dân, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 10 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Các văn nghệ sĩ TP HCM giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ quân dân trên đảo Nam du và Hòn Đốc

Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong Quần đảo Hải Tặc, có diện tích 283,3 ha với hơn 460 hộ dân (1.790 nhân khẩu) sinh sống và nhiều đơn vị quân đội đóng quân, các lực lượng nơi đây luôn phối hợp chặt chẽ để tuần tra, kiểm soát, phòng chống khai thác hải sản trái phép và bảo vệ an ninh trật tự.

Đoàn công tác TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Nam Du

Xúc động khi nhận quà từ đoàn, chị Lâm Thị Thi (35 tuổi), hộ dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, chia sẻ: "Gia đình tôi có 4 thành viên, cuộc sống còn nhiều vất vả, thu nhập bấp bênh. Khi được đoàn công tác quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi thấy ấm lòng và có thêm động lực. Đặc biệt, lúc nghe các văn nghệ sĩ hát những bài ca về quê hương, đất nước, tôi không kìm được nước mắt vì nhớ nhà. Tình cảm từ hậu phương là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi".