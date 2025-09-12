TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đảo Nam Du và Hòn Đốc rộn ràng khi đoàn TP HCM mang quà, lời thăm hỏi và văn nghệ đến với cán bộ, chiến sĩ, người dân.

Ngày 12-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10, đoàn đại biểu TP HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Nam Du và Hòn Đốc. Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân – làm trưởng đoàn; ông Lê Hoàng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM – làm trưởng đoàn đại biểu thành phố.

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP HCM dâng hương tại Bia tưởng niệm những nạn nhân cơn bão số 5 năm 1997 trên đảo Nam Du

Tại đảo Nam Du, đoàn đã dâng hương tại Bia tưởng niệm những nạn nhân cơn bão số 5 năm 1997 – cơn bão lịch sử đã cướp đi gần 500 sinh mạng người dân Kiên Giang cụ trong hai ngày 2 và 3-11-1997, để lại nỗi đau thương sâu nặng cho nhiều gia đình.

Đoàn cũng đến thăm, làm việc với Trạm Ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), lắng nghe báo cáo tình hình và bày tỏ sự tri ân, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ nơi đảo xa.

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu TP HCM tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 600, Vùng 5 Hải quân

Nam Du hiện có 21 hòn đảo lớn nhỏ, cách đất liền 50 hải lý, được chia thành 2 tiểu khu An Sơn và Nam Du, với gần 2.100 hộ dân (hơn 7.800 nhân khẩu). Trên đảo có nhiều lực lượng phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống khai thác hải sản trái phép, bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn hàng hải....

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 3.

Bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, trao quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đảo Nam Du

Dịp này, đoàn đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các lực lượng trên đảo và người dân.

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 4.

Đoàn đại biểu TP HCM tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 625

Tại đảo Hòn Đốc, đoàn tiếp tục trao quà cho 6 đơn vị lực lượng, chính quyền và trường học với tổng trị giá 33 triệu đồng. Trạm Ra đa 625 được nhận phần quà hơn 68 triệu đồng, trong đó có công trình "Nâng cao chất lượng tuyên truyền" trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, trao quà cho 8 hộ dân, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 10 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 5.
TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 6.
TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 7.

Các văn nghệ sĩ TP HCM giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ quân dân trên đảo Nam du và Hòn Đốc

Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong Quần đảo Hải Tặc, có diện tích 283,3 ha với hơn 460 hộ dân (1.790 nhân khẩu) sinh sống và nhiều đơn vị quân đội đóng quân, các lực lượng nơi đây luôn phối hợp chặt chẽ để tuần tra, kiểm soát, phòng chống khai thác hải sản trái phép và bảo vệ an ninh trật tự.

TP HCM gắn kết hậu phương – tiền tuyến nơi đảo tiền tiêu Tây Nam- Ảnh 8.

Đoàn công tác TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Nam Du

Xúc động khi nhận quà từ đoàn, chị Lâm Thị Thi (35 tuổi), hộ dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, chia sẻ: "Gia đình tôi có 4 thành viên, cuộc sống còn nhiều vất vả, thu nhập bấp bênh. Khi được đoàn công tác quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi thấy ấm lòng và có thêm động lực. Đặc biệt, lúc nghe các văn nghệ sĩ hát những bài ca về quê hương, đất nước, tôi không kìm được nước mắt vì nhớ nhà. Tình cảm từ hậu phương là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi".

Tin liên quan

Động thái của Ninh Bình sau vụ việc nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Động thái của Ninh Bình sau vụ việc nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

(NLĐO)- Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, sau vụ nam du khách tử vong khi tham quan trong rừng Cúc Phương, Sở Du lịch Ninh Bình đã ra văn bản khuyến cáo

TP HCM tổ chức đoàn đi thăm các đảo Tây Nam

Sáng 8-9, tại Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân), Đoàn công tác TP HCM bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ

Thêm 1 tuyến cao tốc kết nối giao thông giữa miền Đông và Tây Nam bộ

(NLĐO) - Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh hoàn thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây

đảo Nam du TP HCM vùng biển Tây Nam nhà giàn DK1/10 Quân chủng Hải quân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo