Thời sự Chính trị

Đoàn đại biểu TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dâng hương liệt sĩ tại Côn Đảo

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo

Sáng 12-4, đoàn công tác của TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Đại biểu viếng Nghĩa trang Hàng Keo

Đại biểu viếng Nghĩa trang Hàng Keo

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh TPHCM hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Đoàn đại biểu do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn. 

Đại biểu đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Đại biểu đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Tại mỗi điểm, đoàn thực hiện nghi thức tưởng niệm, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Nghĩa trang Hàng Keo có diện tích khoảng 97.000 m2, là nơi chôn khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại tại Nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn khủng bố trắng năm 1940 - 1941. 

Năm 1997, các phần mộ tìm thấy ở đây đã được cải táng di dời về khu D của Nghĩa trang Hàng Dương. Hiện nay, chỉ còn lại rừng cây tự nhiên và những hài cốt của tù nhân còn nằm dưới lòng đất chưa tìm thấy.

Đoàn đến dâng hương anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Đoàn đến dâng hương anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, trong đó có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng như nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong…

Đại biểu dâng hương

Đại biểu dâng hương

Đại biểu thắp hương cho các liệt sĩ

Đại biểu thắp hương cho các liệt sĩ

 

