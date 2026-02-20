Đoàn Minh Anh: "Tự tin, kết nối khi làm việc cùng "ba Trường Giang"

Minh Anh hài lòng và hạnh phúc khi xem lại thành quả vai diễn trong "Nhà ba tôi một phòng"

- Đoàn Minh Anh: Khi xem lại "Nhà ba tôi một phòng", tôi không chỉ nhìn thấy vai An mà còn thấy chính mình ở một cột mốc trưởng thành. Tôi cảm thấy hài lòng và thật sự hạnh phúc khi xem lại thành quả nỗ lực của chính mình và toàn bộ ê-kíp.

Đoàn Minh Anh hóa thân vai An trong phim "Nhà ba tôi một phòng"

Cô là con gái ông Thạch do Trường Giang thủ diễn

Cả hai diễn xuất cảm xúc

* Hành trình Minh Anh thử vai An như thế nào và em đã chinh phục được giám tuyển cũng như đạo diễn Trường Giang nhờ điều gì?

- Đến với buổi thử vai tôi luôn với tâm thế làm tốt nhất có thể. Có lẽ, sự đồng cảm của tôi và An mà "ba Giang" nhìn thấy được. "Ba Giang" cho tôi cơ hội để phát triển nhân vật cùng ba để mang đến khán giả một "bé An" hoàn thiện nhất!

*Minh Anh đã chuẩn bị như thế nào khi được thông báo đậu vai An? Em có phải workshop nhiều với đạo diễn Trường Giang để tạo sự thân thiết, giúp nhập vai, diễn tốt hơn trên phim trường?

- Khi nhận được tin mình đậu vai An, tôi thật sự rất xúc động vì đây là một vai diễn có chiều sâu tâm lý. Tôi dành thời gian đọc kịch bản rất kỹ, ghi chú từng chuyển biến cảm xúc của nhân vật để hiểu An không chỉ qua lời thoại mà còn qua những khoảng lặng.

Tôi có tham gia workshop và làm việc trực tiếp với "ba Giang" cùng ê-kíp trước khi bấm máy. "Ba Giang" chia sẻ rất nhiều về nhịp điệu cảm xúc, cách tiết chế để giữ sự tự nhiên. Những buổi làm việc đó giúp tôi tự tin hơn và tạo được sự kết nối tốt khi vào phim trường.

* Minh Anh thấy cảnh nào khó nhất trong phim và cảnh phải quay lại nhiều nhất là cảnh nào?

- Cảnh khó nhất với tôi là những phân đoạn nội tâm, khi nhân vật không nói nhiều nhưng phải thể hiện rõ sự giằng xé bên trong. Để diễn được, tôi phải giữ cảm xúc liên tục trong nhiều giờ.

Còn cảnh quay lại nhiều nhất là những cảnh cảm xúc cao trào giữa các thành viên trong gia đình. Vì cả ê-kíp đều muốn mọi thứ thật trọn vẹn nên chúng tôi chấp nhận quay lại nhiều lần để đạt được cảm xúc tốt nhất.

Không giới hạn bản thân ở lĩnh vực nào

- Khi đóng cùng anh Anh Tú Atus, ban đầu tôi cũng có chút hồi hộp vì anh có nhiều kinh nghiệm và độ tuổi chênh lệch khá rõ. Nhưng sau vài buổi làm việc chung, tôi cảm thấy rất thoải mái vì anh ấy hỗ trợ tôi nhiều trong từng cảnh quay.

Những phân đoạn "gà bông" đòi hỏi sự tự nhiên và cảm xúc trong trẻo. Tôi tập trung vào cảm xúc của nhân vật thay vì nghĩ về khoảng cách tuổi tác, nên dần dần mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đoàn Minh Anh trong tạo hình An

Cô có cùng độ tuổi với nhân vật

* Sau vai diễn trong phim "Nhà ba tôi một phòng", Minh Anh còn có vai diễn trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", Minh Anh kỳ vọng gì ở những vai diễn này?

- Bên cạnh "Nhà ba tôi một phòng", tôi tham gia "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" với màu sắc hoàn toàn khác. Tôi kỳ vọng khán giả sẽ thấy một Minh Anh đa dạng hơn - không chỉ ở hình ảnh trong trẻo mà còn có thể thử sức với những dạng vai gai góc, nhiều thử thách. Điều tôi mong nhất là mỗi vai diễn đều giúp mình tiến bộ thêm một chút.

* Minh Anh tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ, hiện lại theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP HCM. Vì sao Minh Anh không theo học trường về diễn xuất và Minh Anh sẽ theo đuổi diễn xuất, âm nhạc hay cả hai?

- Hiện tôi đang theo học tại Phân hiệu Văn hóa - Nhạc viện TP HCM vì âm nhạc là nền tảng tôi gắn bó từ nhỏ. Tôi tin rằng âm nhạc giúp mình cảm nhận cảm xúc tốt hơn khi diễn xuất.

Tôi không giới hạn bản thân ở một lĩnh vực. Nếu có thể, tôi mong được theo đuổi cả diễn xuất và âm nhạc một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, tùy theo cơ hội và sự phù hợp ở từng giai đoạn.

* Những vai diễn mong ước của Minh Anh thời gian tới là gì? Minh Anh có đặt ra tiêu chí để chọn lựa kịch bản sau vai chính trong "Nhà ba tôi một phòng"?

- Tôi mong được thử sức với những vai có chiều sâu tâm lý, hoặc những nhân vật có hành trình trưởng thành rõ ràng. Ngoài ra, tôi cũng muốn thử vai phản diện hoặc những dạng vai có sự "lột xác".

Tiêu chí của tôi là kịch bản phải chạm được cảm xúc, nhân vật có câu chuyện riêng đủ thuyết phục.

Chọn cách lắng nghe và tâm thế bình tĩnh trước thị phi

- Năm 2026, ngoài các hoạt động quảng bá phim và Cinetour, tôi dự kiến tham gia thêm một số dự án điện ảnh và âm nhạc. Tôi cũng muốn đầu tư nhiều hơn vào việc học để nâng cao kỹ năng chuyên môn, chuẩn bị cho những vai diễn dài hơi trong tương lai.

Vẻ đẹp rạng ngời của Minh Anh

Cô đã tham gia nhiều phim

Và là nữ diễn viên trẻ triển vọng

Đoàn Minh Anh chúc Tết khán giả

* Vai diễn ngày càng quan trọng, sự quan tâm công chúng càng lớn, Minh Anh sẽ phải đối diện với những bình luận trái chiều, những thị phi. Minh Anh chọn cách xử lý ra sao khi đối mặt thị phi?

- Khi hoạt động nghệ thuật, tôi hiểu việc có ý kiến trái chiều là điều khó tránh. Tôi chọn cách lắng nghe những góp ý mang tính xây dựng để hoàn thiện mình, còn những bình luận tiêu cực không có cơ sở thì tôi giữ tâm thế bình tĩnh.

Gia đình và ê-kíp là điểm tựa lớn giúp tôi cân bằng. Tôi tin rằng sự nghiêm túc với nghề sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất theo thời gian.

* Những mơ ước của Minh Anh trong công việc và cuộc sống của Minh Anh là gì?

- Trong công việc, tôi mong được công nhận bằng thực lực và có những vai diễn để đời. Tôi muốn khi nhắc đến Minh Anh, khán giả nhớ đến sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến.

Trong cuộc sống, tôi mong giữ được sự bình an, gia đình luôn khỏe mạnh và mình luôn đủ đam mê để theo đuổi con đường đã chọn.