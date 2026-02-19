Tự sự của Trường Giang

Cuộc đối thoại của Trường Giang với "con gái" Minh Anh

Trường Giang và Minh Anh ở Ở đây có ai

Tham gia talkshow Ở đây có ai do MZ News sản xuất cùng diễn viên genZ Minh Anh (phim Nhà ba tôi một phòng), nghệ sĩ Trường Giang có những phút giây lắng đọng khi chia sẻ về quãng thời gian chưa ai biết đến.

Ở đó, Trường Giang không xuất hiện với vai trò "ngôi sao phòng vé", mà là một người đàn ông, người chồng, người cha trưởng thành qua năm tháng, chọn cách lao động bền bỉ thay cho mọi lời giải thích.

Sự đối thoại giữa hai thế hệ cũng mở ra những góc nhìn thú vị về sự chuyển giao, về cách mỗi người bước vào nghề với tinh thần riêng, nhưng đều chung một điểm: tôn trọng khán giả và tôn trọng công việc.

Cuộc trò chuyện giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ - một người được khán giả yêu thương và biết đến với tên gọi Mười Khó đã có hơn chục năm bền bỉ trong nghề và một gương mặt trẻ đang được kỳ vọng mang đến nhiều lát cắt thú vị về nghề nghiệp, gia đình và hành trình trưởng thành của những người nghệ sĩ.

Chia sẻ về không khí Tết năm nay, Minh Anh bày tỏ sự hạnh phúc khi được gặp gỡ khán giả qua vai diễn trong phim điện ảnh "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang.

Với cô, đây không chỉ là một vai diễn, mà còn là cơ hội được học hỏi từ một người anh lớn trong nghề. Đồng hành cùng nữ diễn viên trẻ, Trường Giang khiến trường quay bất ngờ khi thể hiện khả năng "bắt trend" không thua kém genZ.

Từ những cụm từ như "vượt mức pickleball", "mãi keo", "dịu keo"… nam nghệ sĩ xứ Quảng đều nhanh nhẹn giải mã một cách rành rọt. Không dừng lại ở đó, anh còn hài hước "sáng tạo" phiên bản riêng của mình: "Người ta là dịu keo, còn tôi là dịu cơ". Rồi anh tự giải thích bằng chất giọng Quảng Nam đặc trưng: "Dịu cơ là… vợ kêu".

Trường Giang: “Chỉ có bóng đêm thấy những ngày tháng mệt mỏi của tôi”

Trường Giang có những chia sẻ gây xúc động

Đằng sau sự duyên dáng thường thấy của Trường Giang là một người đàn ông luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng như cách anh tự trào nhưng cũng đầy tự hào. Khi nhận được câu hỏi: "Nếu được đính chính một điều về bản thân?", Trường Giang thẳng thắn: "Tôi không bao giờ muốn đính chính điều gì cả. Ai hiểu cũng đã hiểu, còn ai cố tình không muốn hiểu thì cũng không bao giờ hiểu. Quan điểm của tôi là chăm chỉ làm việc".

Với anh, sự chăm chỉ chính là câu trả lời cho mọi điều. Thay vì phản ứng trước những tranh luận, anh chọn cách để thời gian và thành quả lên tiếng. Nam nghệ sĩ duyên dáng nói thêm: "Chỉ có ai nói tôi sợ vợ là tôi xin phép không đính chính".

Trường Giang vốn hài hước

Tuy nhiên, nhắc đến vợ anh không giấu được sự tự hào: "Nhã Phương luôn là người bên cạnh, yêu thương, dìu dắt, chia sẻ và hỗ trợ". Sự hóm hỉnh và chân thành đan xen khiến khán giả thấy một Trường Giang khác - không chỉ là danh hài trên sân khấu, mà còn là người chồng, người cha biết trân trọng hậu phương.

Ở một khoảnh khắc lắng lại, khi được hỏi nếu có thể nói với mình của những ngày chưa nổi tiếng, anh sẽ nói gì, Trường Giang xúc động: "Cảm ơn vì đã làm việc nỗ lực".

Anh nhớ về những ngày đầu bước chân vào nghề, khi được làm việc và học hỏi cùng đàn anh Hoài Linh - những cơ hội mà anh luôn trân trọng và không bao giờ bỏ lỡ.

Nhưng phút lắng lại thì cả một câu chuyện dài

Minh Anh, với sự thẳng thắn của thế hệ trẻ, cô nàng hỏi Trường Giang rằng: Liệu có bao giờ sự chăm chỉ và nỗ lực ấy khiến anh mệt mỏi và nản lòng?

Trường Giang xúc động trả lời: "Không bao giờ để những ngày tháng mệt mỏi đó cho khán giả thấy, chỉ có bóng đêm thấy mà thôi".

Với Trường Giang, khán giả chỉ nên thấy những điều tích cực mà người nghệ sĩ muốn thể hiện, còn những áp lực phía sau sân khấu, anh xin giữ lại cho riêng mình.