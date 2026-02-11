Trường Giang gây ồn ào vì mời Jack hát nhạc phim Tết

Trong thời điểm quảng bá cho phim Tết Bính Ngọ "Nhà ba tôi một phòng", Trường Giang gây bất ngờ khi công bố trên Fanpage rằng Jack sẽ hát nhạc phim và ca khúc có tên "Đứa trẻ mùa đông chí".

"Ai cũng từng là một đứa trẻ...! Trân trọng công bố... phim "Nhà ba tôi một phòng", nhạc phim Trịnh Trần Phương Tuấn" - Trường Giang giới thiệu.

Jack hát nhạc phim của Trường Giang

Ngay lập tức, thông tin lan tỏa rộng trên mạng xã hội, gây tranh luận trái chiều. Một số người bày tỏ sẽ không xem phim vì có Jack hát nhạc phim. Một số khác tuyên bố ngược lại, khẳng định hứng thú xem phim bởi Jack.

Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao Trường Giang lại chọn Jack, một cái tên khá nhiều bê bối thời gian qua, hát nhạc phim ngợi ca tình cha con.

Hẳn nhiên, chọn cái tên, Trường Giang chắc hẳn đã nghĩ đến những ồn ào, thị phi, tranh luận đến với phim đầu tay do anh làm đạo diễn. Tuy những tranh luận này có lợi cho độ thảo luận của tác phẩm nhưng nhiều người nhận định đây cũng là bước đi mạo hiểm vì lượng "anti-fan" của Jack hoàn toàn có thể gây tác động tiêu cực đến phim.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" là một trong bốn tác phẩm cạnh tranh trực diện mùa Tết Bính Ngọ với "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn, "Mùi phở" của Minh Beta.

"Nhà ba tôi một phòng" là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Trường Giang đạo diễn, anh còn tham gia sản xuất, diễn xuất. Một số diễn viên khác: Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus, Lê Khánh… cùng nhiều khách mời danh tiếng khác.

Trường Giang vào vai ông Thạch

Anh Tú Atus vai Phúc và Minh Anh vai An

Phim kể câu chuyện về tình cha con giữa ông Thạch và An, sống trong căn chung cư kiểu cũ. An có ước mơ làm nhà thiết kế thời trang, lén lút hẹn hò cùng chàng trai trẻ tên Phúc trong khi ông Thạch có tư tưởng truyền thống, không cho con gái yêu sớm. Cả hai trải qua nhiều tình huống hài hước lẫn cảm xúc để hiểu nhau, vượt khoảng cách thế hệ.