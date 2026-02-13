Trường Giang "đau đầu" khi muốn có kỷ niệm với dàn anh em nổi tiếng

Phim "Nhà ba tôi một phòng" đã giao lưu, ra mắt khán giả vào chiều ngày 13-2 tại TP HCM, quy tụ ê-kíp gồm đạo diễn Trường Giang, Lê Khánh, Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus, Như Vân.

"Tôi muốn có kỷ niệm cùng với những người người anh em của mình như HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Tiến Luật nên đã mời họ tham gia phim đầu tay với vai trò khách mời. Tôi cũng viết kịch bản riêng từng người nhưng cuối cùng kịch bản lại không đúng như bản phim các bạn xem. Nguyên nhân vì lịch trình, tất cả đều bận rộn. Thời điểm tôi quay phim, Ngô Kiến Huy đang làm 4 show lớn, khó xếp lịch vì quá bận. Ngô Kiến Huy chỉ có thể đến trường quay với tôi 2 tiếng" - Trường Giang thổ lộ.

Trường Giang chia sẻ tại buổi giao lưu, ra mắt phim

Trường Giang kể chuyện mời những "anh em" nổi tiếng vào phim

Những diễn viên khách mời danh tiếng này góp phần mang đến tiếng cười trong phim. Trường Giang nói thêm tình cha con, tình cảm gia đình là đề tài muôn thuở của điện ảnh. Mỗi phim là một câu chuyện, góc nhìn khác nhau nên anh không ngại khi khai thác đề tài muôn thuở này, miễn là khác biệt.

Anh chưa bao giờ bắt buộc nhân vật phải làm gì đó mà để nhân vật tự đi, theo mạch cảm xúc, tự có sức sống riêng. Sau này, nếu anh có kịch bản về tình cảm gia đình hay vẫn sẽ làm tiếp nhưng hẳn nhiên theo cách kể chuyện khác.

"Hai diễn viên Như Vân và Minh Anh tham gia thử vai và đáp ứng được yêu cầu về vai diễn. Minh Anh có lợi thế vì bằng độ tuổi với nhân vật và xinh xắn. Như Vân lợi thế mặt nhìn đau khổ quá!" - Trường Giang nhận định.

Anh cũng kể về món mắm cà pháo được đưa vào phim một cách tỉ mỉ, đẹp mắt. Theo anh, đó là món nhà quê thời nghèo khó nhưng giờ đây thành đặc sản. Ngày xưa, một chén mắm mặn này có thể giúp cả gia đình sống được qua mùa không đi biển ở miền Trung. Anh nghĩ đó là ký ức đẹp, nên muốn đưa vào phim đầu tay vì "lịch sử, văn hóa, ẩm thực đồng hành cùng nhau".

Từ trái sang: Trường Giang, Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus

Từ trái sang: Như Vân, Lê Khánh và Trường Giang

Phim "Nhà ba tôi một phòng" xoay quanh câu chuyện về ông Thạch (Trường Giang đóng) gà trống nuôi con gái An (Minh Anh đóng), trong một chung cư cũ kỹ chỉ đủ làm vách ngăn tạo một phòng nhỏ cho con gái. Ông Thạch yêu thương con gái hết mực, mong con thực hiện được ước mơ nhưng cũng nghiêm khắc cấm con gái yêu đương khi chưa đủ trưởng thành.

Trong khi đó, An lại có mối tình lén lút với chàng trai trẻ do Anh Tú Atus đảm nhận. Khi phát hiện điều này, ông Thạch lên kế hoạch cùng người bạn tiếp cận chàng trai nhằm mục tiêu "chia uyên rẽ thúy". Phim ra rạp từ ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17-2)