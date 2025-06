Các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh trong vở "Nắng trong mắt bão"

Trong không khí thiêng liêng hướng về 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, tối 27-6, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh đã mang đến Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng chiến sĩ Công an Nhân dân" lần V - năm 2025 với vở diễn "Nắng trong mắt bão" – một tác phẩm sâu sắc, đầy cảm xúc về hình tượng chiến sĩ Công an trên sân khấu.

Tinh thần chiến đấu hiên ngang của các chiến sĩ công an nhân dân được thể hiện rất đẹp trên sân khấu của vở "Nắng trong mắt bão"

Với kịch bản của nhà văn Chu Lai – cây bút từng khẳng định tên tuổi với những trang viết đậm chất lính và hiện thực chiến trường – và sự dàn dựng công phu của hai đạo diễn kỳ cựu NSND Trần Nhượng và NSND Hoàng Quỳnh Mai, "Nắng trong mắt bão" không chỉ kể lại một câu chuyện chiến công, mà còn là khúc tráng ca về sự hy sinh lặng thầm giữa thời bình.



Khi sự thật đến từ chiều sâu tâm lý



Không sa vào mô-típ anh hùng cổ điển, "Nắng trong mắt bão" đi vào chiều sâu nội tâm của những người lính trinh sát Công an Quảng Ninh – những con người đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Ở đó, tiếng súng không phải là yếu tố duy nhất khốc liệt. Khốc liệt hơn cả là cuộc đấu tranh giằng xé bên trong mỗi con người khi họ phải chọn giữa trung thành và phản bội, nhân tính và lý trí, bản năng và lý tưởng.

Những cặp bài trùng tương phản nhau trong cuộc sống khiến họ phải đặt mình trước tình yêu hay bổn phận; chung thủy hay phản bội khi mà nữ chiến sĩ Thủy giả danh là cô Trà đằm thắm, theo dõi đối tượng để rồi trái tim đôi lúc xao động vì cô bắt gặp ở chàng bác sĩ Tùng - em trai tên tội phạm một tình yêu chân thành, ấm áp.

Nỗi đau của các nữ chiến sĩ Công an nhân dân là không thể chỉa sẻ với ai về những phút giây rung động, giằng xé của bản thân trong quá trình phá án

Vở diễn không né tránh những mảng tối của hiện thực, mà đặt người xem vào chính tâm thế của những chiến sĩ nơi tuyến đầu – nơi không có vinh quang sẵn có, chỉ có sự dấn thân không toan tính. Đó là những chiến sĩ Công an hy sinh cả tuổi trẻ, gia đình, tình yêu để giữ vững mạch sống cho cộng đồng.



Dấu ấn của ngôn ngữ sân khấu hiện đại



Vở kịch mang đến một ngôn ngữ biểu đạt giàu hình tượng. Cách dàn dựng rất linh động, khơi gợi trong tâm trí khán giả những suy gẫm về cuộc chiến khối liệt và hiểu rõ hơn về những lát cắt tâm hồn của người chiến sĩ Công an. Vở diễn không né tránh những mảng tối của hiện thực, mà đặt người xem vào chính tâm thế của những chiến sĩ nơi tuyến đầu – nơi không có vinh quang sẵn có, chỉ có sự dấn thân không toan tính. Đó là những chiến sĩ Công an hy sinh cả tuổi trẻ, gia đình, tình yêu để giữ vững mạch sống cho cộng đồng.

Từ ánh sáng, âm nhạc cho tới chuyển động sân khấu – tất cả đều hướng tới việc khắc họa một cơn bão vừa hiện hình trên chiến tuyến, vừa nổi lên trong lòng người chiến sĩ. Cơn bão đó mang theo hiểm họa của ma túy, của sự tha hóa, nhưng cũng là phép thử cho bản lĩnh và niềm tin của những người làm nhiệm vụ canh giữ sự bình yên của nhân dân.

Từ ánh sáng, âm nhạc cho tới chuyển động sân khấu – tất cả đều hướng tới việc khắc họa một cơn bão vừa hiện hình trên chiến tuyến, vừa nổi lên trong lòng người chiến sĩ. Cơn bão đó mang theo hiểm họa của ma túy, của sự tha hóa, nhưng cũng là phép thử cho bản lĩnh và niềm tin của những người làm nhiệm vụ canh giữ sự bình yên của nhân dân.

Vở "Nắng trong mắt bão" có những pha hành động rất đẹp

Đây là một bước tiến của sân khấu chính kịch mà Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh dồn công sức trong việc đưa hình tượng chiến sĩ Công an vượt khỏi biên độ tuyên truyền, trở thành các nhân vật đương đại, xuất hiện với đủ cung bậc cảm xúc: giằng xé, trăn trở và lựa chọn. Và bản dựng này đã thuyết phục khán giả, đông người xem đã khóc trước nỗi niềm của Thuỷ, Hải Đăng và cả bác sĩ Tùng.



Cái nhìn nhân văn trong thời cuộc



Không chỉ tái hiện cuộc chiến đấu cụ thể của lực lượng Công an Quảng Ninh – địa bàn "nóng" về tội phạm ma túy và buôn lậu – vở diễn còn gợi mở câu hỏi lớn về cái giá của sự bình yên. Trong mỗi chiến công là những nỗi mất mát không tên, là bóng dáng của những người lính không bao giờ trở về.

"Nắng trong mắt bão" không bi lụy, nhưng lặng lẽ gieo vào lòng người xem một nỗi trân quý, thấu hiểu đối với những chiến sĩ đang "sống và giữ bình yên cho người khác trong một thế giới không bình yên". Ngay từ tên gọi "Nắng trong mắt bão" đã là một ẩn dụ gợi nhiều suy tư. Trong giữa tâm bão – nơi tưởng chừng chỉ có cuồng phong và đổ nát – vẫn có tia nắng, là ánh sáng của niềm tin, của tình đồng đội, và của sự sống. Những lớp diễn tinh tế, lời thoại cô đọng và tính nhạc kịch được tiết chế hài hòa đã góp phần làm nổi bật phong cách trữ tình – hiện thực đặc trưng của Chu Lai.





Bác sĩ Tùng không biết anh trai mình là trùm ma tuý Vở "Nắng trong mắt bão" là một trong 25 vở diễn được tuyển chọn trình diễn tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng chiến sĩ Công an" lần thứ V (diễn ra từ ngày 24-6 đến 6-7 tại Hà Nội), với sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật trong cả nước. Vở diễn không chỉ là đại diện xứng đáng của Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh mà còn là minh chứng cho nỗ lực làm mới và làm sâu sắc hình tượng chiến sĩ Công an trên sân khấu đương đại.

Sự hy sinh của chiến sĩ Nguyễn Hải Đăng để lại nhiều xúc động cho khán giả khi xem vở "Nắng trong mắt bão" của Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh