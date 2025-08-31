Ngày 31-8, Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang, TP HCM - Vietnam Marching Band - đã có màn biểu diễn tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hồ Gươm, Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.



Chuyến đi Hà Nội và buổi biểu diễn tại Hồ Gươm đã mang lại cho tập thể thầy trò Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang, TP HCM nhiều trải nghiệm quý báu

Sau đó Đoàn nhạc kèn học sinh diễu hành đường phố quanh Hồ Gươm, kết thúc tại Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật cộng đồng nằm trong chương trình Triển lãm cấp quốc gia "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".



Giữa không gian linh thiêng của Hồ Gươm – nơi gắn liền với ngàn năm lịch sử Thăng Long – Hà Nội, tiếng kèn đồng vang lên hào sảng và đầy xúc cảm.



Các em học sinh không chỉ được thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn được sống trong không khí thiêng liêng của một Hà Nội ngàn năm văn hiến, đúng dịp cả nước kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9.

Các em học sinh trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, từ những bản nhạc cách mạng hào hùng như lời tri ân quá khứ, các giai điệu truyền thống và dân ca quen thuộc, đến những tác phẩm trẻ trung, hiện đại, giàu năng lượng.

Đối với thầy trò Trường THCS Võ Thành Trang, được biểu diễn tại Hồ Gươm, ngay bên tượng đài vua Lý Thái Tổ là một kỷ niệm vô giá.



Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sự tưởng nhớ, tri ân đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh

Đây là lần đầu tiên 100 học sinh từ TP Hồ Chí Minh trong độ tuổi 11–15 có cơ hội đứng trên một sân khấu ngoài trời lớn ngay trung tâm Thủ đô, trực tiếp biểu diễn cho đông đảo nhân dân và du khách quốc tế thưởng thức.

Lúc này, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là sự tưởng nhớ, tri ân đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng đã tiếp thêm tinh thần cho các học sinh

Đồng thời cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống. Sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng đã tiếp thêm sức mạnh cho các học sinh, khiến phần biểu biễn của các em sôi động, nhiệt huyết hơn.

Đó là sự hòa quyện giữa nghệ thuật học đường và văn hóa cộng đồng, giữa tuổi trẻ hôm nay và dòng chảy lịch sử dân tộc.

Cùng xem thêm những hình ảnh của Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang: