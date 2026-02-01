Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn ở Đông Đắk Lắk

Sáng 1-2, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức chương trình "Ngày Thanh niên cùng hành động – Hành trình tuổi trẻ, kết nối vì cộng đồng". Chương trình mang nhiều phần quà thiết thực đến với các điểm trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của những ngày giáp Tết, gắn với hoạt động Xuân Tình nguyện 2026.

Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động trao tivi hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng thiên tai

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ cho trường THCS Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

Đoàn đã trao cho các trường học phía Đông Đắk Lắk 80 tivi 55 inch của nhà tài trợ TCL nhằm phục vụ công tác giảng dạy. Tại xã Tuy An Tây, ngoài tivi, đoàn còn trao 500 lá cờ Tổ quốc để địa phương triển khai các công trình "Đường cờ Tổ quốc", cùng 50 suất quà Tết trị giá trung bình 2 triệu đồng/suất và 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) dành cho học sinh khó khăn.

Các phần quà được cung cấp thông qua sự đồng hành của Công ty TNHH Điện tử Thông Minh TCL (Việt Nam), Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Tuy Hòa cùng nhiều đơn vị tài trợ khác.

Hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai xã Tuy An Tây 50 suất quà Tết

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết đây là những món quà mang ý nghĩa, đặc biệt đối với học sinh vùng lũ. Ông nhấn mạnh: "Những thiết bị và phần quà này sẽ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, nhất là sau khi bão lũ tàn phá. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động và các đơn vị thiện nguyện đã kịp thời hỗ trợ cho thầy trò và bà con phía Đông tỉnh."

Ông Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, phát biểu tại chương trình "Ngày Thanh niên cùng hành động – Hành trình tuổi trẻ, kết nối vì cộng đồng"

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Tây, chia sẻ rằng xã là một trong những khu vực thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ cuối năm 2025.

Ông cho biết: "Báo Người Lao Động đã nhiều lần có những phần quà hỗ trợ giúp xã gượng dậy sau lũ. Chúng tôi xin được tri ân tấm lòng của Báo và các đoàn thiện nguyện đã đồng hành cùng địa phương trong thời điểm khó khăn."

Ông Nguyễn Hồng Ánh, Trưởng văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trao 500 lá cờ 500 lá cờ Tổ quốc để địa phương triển khai các công trình "Đường cờ Tổ quốc"

Đại diện Đoàn Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động, cho biết chương trình "Hành trình tuổi trẻ – Kết nối vì cộng đồng" đã được duy trì nhiều năm qua, hướng đến đồng hành lâu dài cùng các địa phương vùng sâu, vùng xa, không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực học tập cho các em học sinh.

Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Tỉnh đoàn Đắk Lắk để hoạt động ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm lo tốt hơn cho thanh thiếu nhi và người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Trần Minh Trí, đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động phát biểu